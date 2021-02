Woede en onbegrip over curieuze tweets na zelfmoord Santiago García (30)

Zondag, 7 februari 2021 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:08

Er is nogal wat ophef ontstaan in Argentinië over tweets van Mário Celso Petraglia kort na het overlijden van Santiago Morro García. De voorzitter van het Braziliaanse Athletico Paranaense liet zich via Twitter nogal denigrerend uit over de voormalig speler van zijn club. Kort daarop werden de tweets weer verwijderd. De dertigjarige aanvaller uit Uruguay, die onder contract stond bij het Argentijnse Godoy Cruz, pleegde zelfmoord na een periode van psychische problemen. García werd dood aangetroffen in zijn appartement en zou zichzelf door het hoofd hebben geschoten.

García speelde tussen 2011 en 2012 voor Paranaense. "De duurste aankoop in de clubgeschiedenis", zo schreef Petraglia kort na de dood van de aanvaller op Twitter. "Toen hij bij ons kwam was García net veroordeeld voor cocaïnegebruik, terwijl hij ook nog met een voetblessure kampte. Zonder er geld aan kwijt te zijn hebben we ook weer afscheid van hem genomen. De resterende vijftig procent van de transfersom hebben we uiteindelijk niet betaald. De transferrechten zijn teruggegeven (aan Nacional, red.) en hierdoor hebben we een miljoen euro bespaard."

In een andere tweet ging Petraglia verder met zijn terugblik. "Na de verkoop van El Morro ontvingen we ruim een miljoen euro. Hij had geen talent en was dan ook totaal niet in trek bij andere clubs. Maar de vriendelijke manier waarop we met hem zijn omgegaan is helaas nooit onder de aandacht gekomen van de media. Nee, de kleine onderdelen van het contract die niet tot uitvoering waren gebracht werden juist in rekening gebracht (door Nacional, red.)", aldus de Paranaense-preses, die desondanks droevig gestemd is over de dood van García. "Het is zonde dat het zo is afgelopen met iemand die altijd al met problemen kampte."

Door clubpresident verbannen spits Santiago García (30) pleegt zelfmoord

De Uruguayaanse speler Santiago García heeft zelfmoord gepleegd. Lees artikel

De harde woorden van Petraglia zorgden voor veel boosheid en onbegrip op met name de sociale media. De voorzitter van Paranaense besloot daarop om de veelbesproken tweets te verwijderen. "Mijn berichten zijn helaas verkeerd geïnterpreteerd, waardoor ik ervoor heb gekozen om de tweets te verwijderen. Mijn excuses daarvoor", liet Petraglia korte tijd later weten in een kort Twitter-bericht.

García was actief als aanvoerder van Godoy Cruz, dat in 2020 in de reguliere hoogste competitie van Argentinië als allerlaatste eindigde. De aanvaller maakte de laatste drie wedstrijden van het seizoen niet mee, want García werd eind december door José Manzur, de president van zijn club, uit de selectie gezet. De preses haalde daarbij hard uit naar García, die volgens hem te zwaar was.

"Je kunt geen aanvoerder zijn en niet naar de sportschool gaan, je niet aan de gewichtsregimes houden, in het rood staan bij alle metingen", aldus Manzur over García, die vervolgens uit de selectie werd verwijderd. Manzur stelde alleen 'positieve leiders' in zijn elftal te willen zien. In januari van dit jaar werd vervolgens besloten om het contract van García te ontbinden. De centrumspits zat sindsdien zonder club.

Eerder gaf García in de Argentijnse media aan moeite te hebben met de verwijten. "Toen ik gedwongen werd om af te vallen, hier in Argentinië, heb ik veel geleden omdat ik me daarna niet meer sterk en behendig voelde. Ik ben uit het elftal gezet. Iedereen die mij kent, weet hoe mijn lichaamsbouw eruitziet. Ik ben groot en breed", zei de Uruguayaan. Van García was bekend dat hij werd behandeld voor psychische problemen. Eind januari kwam hij in isolatie te zitten door een coronabesmetting. De afgelopen drie dagen werd niets meer van hem vernomen, totdat een vriend hem dood aantrof in zijn appartement.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl