Door clubpresident verbannen spits Santiago García (30) pleegt zelfmoord

Zaterdag, 6 februari 2021 om 19:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:27

Santiago Morro García is zaterdag op dertigjarige leeftijd overleden, zo melden diverse Argentijnse media. De Uruguayaanse spits, die actief was voor de Argentijnse club Godoy Cruz, kampte met psychische problemen en heeft zichzelf van het leven beroofd. García werd dood aangetroffen in zijn appartement en zou zichzelf door het hoofd hebben geschoten.

García was actief als aanvoerder van Godoy Cruz, dat in 2020 in de reguliere hoogste competitie van Argentinië als laatste eindigde. De aanvaller maakte de laatste drie wedstrijden van het seizoen niet mee, want García werd eind december door José Manzur, de president van zijn club, uit de selectie gezet. De preses haalde daarbij hard uit naar García, die volgens hem te zwaar was.

"Je kunt geen aanvoerder zijn en niet naar de sportschool gaan, je niet aan de gewichtsregimes houden, in het rood staan bij alle metingen", aldus Manzur over García, die vervolgens uit de selectie werd verwijderd. Manzur stelde alleen 'positieve leiders' in zijn elftal te willen zien. In januari van dit jaar werd vervolgens besloten om het contract van García te ontbinden. De centrumspits zat sindsdien zonder club.

Eerder gaf García in de Argentijnse media aan moeite te hebben met de verwijten. "Toen ik gedwongen werd om af te vallen, hier in Argentinië, heb ik veel geleden omdat ik me daarna niet meer sterk en behendig voelde. Ik ben uit het elftal gezet. Iedereen die mij kent, weet hoe mijn lichaamsbouw eruitziet. Ik ben groot en breed", zei de Uruguayaan. Van García was bekend dat hij werd behandeld voor psychische problemen. Eind januari kwam hij in isolatie te zitten door een coronabesmetting. De afgelopen drie dagen werd niets meer van hem vernomen, totdat een vriend hem dood aantrof in zijn appartement.

García was vrijwel zijn complete voetballoopbaan actief in Zuid-Amerika. Hij brak in 2008 door bij Nacional in Uruguay, het land waarvoor hij een jaar later ook actief was op het WK Onder-20. In 2012/13 volgde een uitstapje naar het Turkse Kasimpasa, maar na slechts drie officiële wedstrijden keerde hij na een jaar terug bij Nacional. Sinds 2015 speelde García voor Godoy Cruz, waarvoor hij 49 keer scoorde en 14 assists afleverde in 115 officiële wedstrijden.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl