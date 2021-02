Mbappé maakt fraai doelpunt voor PSG; Lille OSC dendert door

Woensdag, 3 februari 2021 om 22:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:49

Paris Saint-Germain is na de verrassende nederlaag tegen Lorient (3-2) van zondag niet opnieuw in de fout gegaan in de Ligue 1. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino kende woensdagavond geen moeite met hekkensluiter Nîmes Olympique en won met 3-0. PSG blijft derde staan, want nummer twee Olympique Lyon en koploper Lille OSC wonnen eveneens. Lyon was met 0-1 te sterk voor Dijon, terwijl Lille met 0-3 zegevierde bij Girondins Bordeaux. Bij PSG stond Mitchel Bakker voor het eerst in vijf duels in de basis. Xavi Simons bleef negentig minuten op de bank.

Paris Saint-Germain - Nîmes Olympique 3-0

Na de eerste helft leidde PSG met 2-0, maar die voorsprong had nog een stuk ruimer kunnen zijn: zowel Moise Kean als Presnel Kimpembe trof het aluminium. Kean deed dat in de elfde minuut, bij een stand van 0-0: de aanvaller verlengde een voorzet van Colin Dagba en zag de bal tegen de paal belanden. Halverwege de eerste helft stuitte Kimpembe met een kopbal op de lat. Op dat moment stond het echter al 1-0, want Ángel Di María had de score na zeventien minuten geopend. De Argentijn anticipeerde op een zwakke breedtepass van Lamine Fomba en was direct genadeloos in de afronding.

Kylian Mbappé ziet, Kylian Mbappé voert uit ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 3 februari 2021

Negen minuten voor rust verdubbelde PSG de marge en ditmaal was Di María de aangever. Vanuit stand stuurde de creatieveling vanaf de rechterflank een messcherpe voorzet richting Pablo Sarabia, die na een loopactie opdook voor het doel en binnenkopte. In de tweede helft nam het gevaar van PSG af. Nîmes kwam vaker in het stuk voor en werd dreigend met twee kopkansen voor Haris Duljevic, maar toch kwam ook het derde doelpunt op naam van PSG. Halverwege de tweede helft ontving Mbappé de bal net buiten het strafschopgebied van Leandro Paredes. Hij nam aan en zocht met een geplaatste inzet direct de rechterbovenhoek uit: 3-0.

Girondins Bordeaux - Lille OSC 0-3

Het duel in het Stade Matmut Atlantique bleef ruim vijftig minuten in balans, maar daarna nam het team van trainer Christophe Galtier simpel afstand. Na een ferme uittrap van doelman Mike Maignan was Jonathan Bamba zijn tegenstander te slim af aan de linkerkant, drong hij het strafschopgebied van Bordeaux binnen en uit diens pass schoot Yusuf Yazici de bal in het dak van het doel: 0-1. Tien minuten later stond een vliegensvlugge uitbraak aan de basis van de dubbele voorsprong van de Noord-Fransen. Na voorbereidend werk van Jonathan David en Luiz Araujo schoof Timothy Weah het leer binnen: 0-2.

Lille, met Sven Botman in de basis, kwam enkele minuten voor tijd op 0-3. Na een aanval over diverse schijven volgde een slimme steekpass van Jonathan Ikoné en werkte David de bal laag achter doelman Benoit Costil. Het was voor de tegenstander van Ajax in de Europa League alweer de vijfde opeenvolgende overwinning in de Ligue 1 sinds de verrassende 1-2 thuisnederlaag tegen Angers op 6 januari. Komende zondag staat een uitwedstrijd tegen Nantes FC op het programma.

Dijon - Olympique Lyon 0-1

Memphis Depay wachtte al drie wedstrijden op een doelpunt en die reeks duurde voort op bezoek bij Dijon. Het maakte niet veel uit voor het eindresultaat, want Lyon won dankzij een treffer van Lucas Paquetá met minimaal verschil. Halverwege de eerste helft werd Paquetá aan de rechterflank gelanceerd door Karl Toko Ekambi en schoof de bal laag in de linkerhoek. Lyon boekte daarmee de derde overwinning op rij en heeft een achterstand van twee punten op Lille. De voorsprong op PSG bedraagt een punt.