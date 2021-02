FC Volendam wint op bijzonder emotionele avond in Deventer

Dinsdag, 2 februari 2021 om 20:42 • Yanick Vos

FC Volendam heeft dinsdagavond drie punten gepakt op bezoek bij Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Wim Jonk won met 1-3 in een wedstrijd die in het teken stond van het overleden zoontje van Go Ahead-keeper Mitchell Michaelis: Jax. Hij leed aan een zeldzame ziekte en overleed eerder deze week. Voorafgaand aan de wedstrijd vond een indrukwekkende minuut stilte plaats. De spelers van beide teams droegen speciale t-shirts met de tekst: ‘Lieve Jenn en Mitchel, we denken aan je.’

De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie stond voor afgelopen zondag op het programma, maar werd toen afgelast omdat het veld gedeeltelijk bevroren was. Dinsdagavond was het veld wel goed bespeelbaar en had Volendam in de eerste helft licht de overhand. Vijf minuten voor rust kwamen de bezoekers op voorsprong via Boy Deul. De aanvaller profiteerde van een moment van onoplettendheid bij de thuisploeg, pikte de bal op en haalde hard uit: 0-1.

Na rust trok Go Ahead Eagles de wedstrijd wat meer naar zich toe. Na ruim een uur spelen leidde dit tot de gelijkmaker van Wout Droste. De verdediger kwam door tot in het strafschopgebied en haalde de trekker over. Ondanks dat de thuisploeg de bovenliggende partij was en Volendam weinig meer had in te brengen, waren het de bezoekers die scoorden. Op aangeven van Deul kopte de Italiaanse aanvaller Samuele Mulattieri raak bij de tweede paal.

?? Een zeer emotioneel eerbetoon voor het overleden zoontje van Go Ahead Eagles-keeper Mitchel Michaelis.



#?? #gaevol pic.twitter.com/NKmxYbWKSa — ESPN NL (@ESPNnl) February 2, 2021

In de slotfase ging Go Ahead nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Volendam kwam onder druk te staan, maar hield stand en liep diep in blessuretijd zelfs nog uit naar een 1-3 overwinning. Vlak voor tijd bepaalde Mulattieri met zijn tweede van de avond voor de eindstand. Door de overwinning komt de ploeg van Jonk op 37 punten, een punt minder dan nummer zes Go Ahead Eagles.