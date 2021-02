Pedri blijkt geen koopje voor Barcelona: transfersom van 5 miljoen stijgt fors

Dinsdag, 2 februari 2021

De transfersom die Barcelona in 2019 aan Las Palmas betaalde voor Pedri, kan nog flink toenemen. Miguel Ángel Ramírez, voorzitter van de Canarische club, heeft laten doorschemeren dat het totaal door de Catalanen betaalde bedrag voor de achttienjarige offensieve middenvelder door middel van bonussen nog kan oplopen tot 30 tot 35 miljoen euro. Barcelona telde in eerste instantie vijf miljoen euro neer voor Pedri.

Ramírez stoort zich aan de veronderstelling dat Las Palmas niet het onderste uit de kan zou hebben gehaald bij de contractonderhandelingen met Barcelona. “Iedereen gelooft dat we Pedri voor 5 miljoen hebben verkocht, maar we hebben al 10 miljoen ontvangen en met clausules kan het bedrag nog oplopen tot 30 of 35 miljoen euro”, beweert de voorzitter van de huidige nummer tien van LaLiga2 tegenover Radio Marca. “Als ik aan het einde van de rit 30 of 35 miljoen euro heb ontvangen, dan heb ik Pedri goed verkocht.”

Las Palmas kan een bonus tegemoetzien als Pedri een minimum aantal wedstrijden speelt in het eerste van Barcelona. Ook toekomstige (jeugd)interlands zullen de club afkomstig van Gran Canaria extra geld opleveren. Daarnaast heeft Las Palmas een doorverkooppercentage van vijftien procent bedongen. Pedri vormt de laatste weken bij Barcelona een driemansmiddenveld met Frenkie de Jong en Sergio Busquets. De middenvelder kwam dit seizoen tot twintig optredens voor Barcelona in LaLiga, waarin veertien keer als basisspeler.

Ondanks het feit dat Barcelona momenteel financieel gezien in zwaar weer verkeert, vreest Ramírez niet voor de eventuele miljoenen voor Pedri. “Bij elke andere club zou ik enige twijfel kunnen hebben, maar Barcelona zal zijn economische situatie herstellen. Barcelona is een van de grootste clubs van de wereld en zullen deze situatie wel oplossen.” Barcelona kampt met een torenhoge schuld en werd daarnaast geconfronteerd met de openbaring van het contract van Lionel Messi door El Mundo, afgelopen zondag. Barcelona ontkent elke betrokkenheid bij het uitlekken hiervan en bereidt juridische stappen voor tegen het Spaanse dagblad.