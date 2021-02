Ajax verhuurt Victor Jensen zonder optie tot koop

Dinsdag, 2 februari 2021 om 06:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:05

Ajax en FC Nordsjaelland hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Victor Jensen. De verhuurperiode is per direct en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2021. Jensen staat bij Ajax nog tot en met de zomer van 2023 onder contract.

Jensen, twintig jaar, kwam in de zomer van 2017 over van FC Kopenhagen. Op 12 december 2020 maakte de aanvallende middenvelder zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tijdens het thuisduel met PEC Zwolle (4-0). Dit was tot nu toe zijn enige wedstrijd voor Ajax 1.

Daarnaast kwam Jensen in totaal 49 keer voor Jong Ajax uit, waar hij tot 11 doelpunten kwam. Met de beloften werd de jeugdinternational in het seizoen 2017/18 kampioen in de toenmalige Jupiler League (nu de Keuken Kampioen Divisie).

FC Nordsjaelland is de club waar Ajax vorig jaar Mohammed Kudus weghaalde. De club uit Amsterdam heeft ook interesse in Kamaldeen Sulemana, een achttienjarige aanvaller die recent zijn debuut voor het nationale elftal van Ghana maakte.