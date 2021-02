Go Ahead Eagles in diepe rouw om overlijden zoontje doelman Michaelis

Maandag, 1 februari 2021 om 15:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:59

Het zoontje van doelman Mitchel Michaelis en zijn vriendin Jenn is overleden, zo brengt Go Ahead Eagles maandag naar buiten in een officieel persbericht. Jax, die sinds zijn geboorte vorig jaar zomer vocht tegen een zeldzame ziekte, overleed in de nacht van zondag op maandag. "Woorden schieten te kort om dit hartverscheurend verdrietige nieuws te beschrijven", zo klinkt het vanuit De Adelaarshorst.

"De verslagenheid bij onze jongens is groot", verklaart hoofdtrainer Kees van Wonderen in een reactie op de clubsite. "De wedstrijd van morgen (tegen FC Volendam, red.) spelen we daarom niet alleen om een sportief resultaat te behalen, maar ook voor Mitchel." Go Ahead Eagles voegt daar verder aan toe dat de gedachten van iedereen binnen de club uit de Keuken Kampioen Divisie bij Michaelis en zijn vriendin Jenn zijn. Michaelis zal uiteraard niet aantreden tegen de club die hij eerder in zijn loopbaan enkele jaren diende.

?? | ???????? ??????????, ?????????? ?????? Met grote verslagenheid heeft Go Ahead Eagles kennis genomen van het overlijden van Jax, het zoontje van onze keeper Mitchel Michaelis en zijn vriendin Jenn. Onze gedachten zijn bij jullie, Mitchel en Jenn. ?? https://t.co/Xef5ykh1XL pic.twitter.com/RFWkkkxFtE — Go Ahead Eagles ?? (@GAEagles) February 1, 2021

De club uit Deventer meldt voorts dat zowel Go Ahead Eagles als FC Volendam dinsdagavond met rouwbanden zal aantreden. Daarnaast dragen alle spelers voorafgaand aan de ontmoeting in De Adelaarshorst een speciaal t-shirt om Michaelis en zijn vriendin een hart onder de riem te steken. Ook bij de tegenstander uit Volendam komt het droevige nieuws hard aan. "Wij treuren mee met dit verschrikkelijke bericht. Morgen staan we er samen op gepaste wijze bij stil", zo schrijft FC Volendam op Twitter.