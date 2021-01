FC Groningen duwt ADO dieper weg na fantastische vrije trap Lundqvist

Dinsdag, 26 januari 2021 om 22:53 • Jeroen van Poppel

FC Groningen heeft dinsdagavond vol overtuiging van ADO Den Haag gewonnen. De ploeg van trainer Danny Buijs werd al vroeg op weg geholpen door Ramon-Pascal Lundqvist, die van grote afstand schitterend scoorde uit een vrije trap. Daarna liep de Trots van het Noorden eenvoudig verder uit: 3-0. Groningen verstevigt zijn zesde notering in de Eredivisie, terwijl de degradatiezorgen voor ADO Den Haag op de zestiende plek groot blijven.

Aanvankelijk had FC Groningen ondanks het initiatief moeite om echte kansen te creëren. Het eerste doelpunt viel bij in de achttiende minuut bij de eerste serieuze poging van de thuisploeg. Lundqvist legde een vrije trap in de buurt van de cornervlag prachtig bij de tweede paal binnen: 1-0. De Zweed flikte dat op slag van rust bijna nogmaals, maar ditmaal vloog zijn harde vrije trap net over.

Groningen voerde in de eindfase van de eerste helft de druk op en zag heerst Mo El Hankouri in het zijnet mikken. Enkele minuten later brak Gabriel Gundmundsson door over de linkerflank en zijn voorzet werd bij de tweede paal alert ingekopt door Jörgen Strand Larsen: 2-0. Met de veilige marge op zak zocht Groningen ook na rust naar hartenlust de aanval tegen ADO Den Haag, dat er nauwelijks aan te pas kwam.

Da Cruz probeerde het in het begin van de tweede helft twee keer. Eerst kwam de linkeraanvaller naar binnen, om op de voeten van Luuk Koopmans te stuiten. Vijf minuten later mikte Da Cruz recht in de handen van diezelfde doelman. ADO deelde zelf nog een plaagstoot uit via Marko Vejinovic, die Sergio Padt redding zag brengen op zijn schot van afstand. Bij zijn derde poging was het wél raak voor Da Cruz, die het zestienmetergebied binnen dribbelde en Koopmans met een snel schot in de korte hoek verraste: 3-0.