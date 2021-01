Ghoochannejhad is ondanks nieuwe reserverol weer belangrijk voor PEC

Dinsdag, 26 januari 2021 om 20:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:45

PEC Zwolle heeft dinsdagavond een punt uit het vuur gesleept in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo in de Eredivisie. De ploeg van John Stegeman kwam op een 0-2 achterstand tegen de provinciegenoot, maar herstelde de schade via doelpunten van Virgil Misidjan en Reza Ghoochannejhad. Laatstgenoemde begon ondanks zijn hattrick in de vorige wedstrijd tegen Willem II (1-3 zege) opnieuw op de bank, daar de voorkeur uitging naar Vitesse-huurling Thomas Buitink. De debutant gaf de assist bij de 1-2. Na het gelijkspel blijft PEC twaalfde staan en klimt Heracles naar plek tien.

Na nog geen minuut kwam Heracles al aan de leiding in het MAC³PARK Stadion. Na een goed omschakelmoment bezorgde Silvester van de Water de bal bij Lucas Schoofs, die afrondde bij de tweede paal. PEC slaagde er niet in om met gelijke munt terug te betalen. De thuisploeg kwam nauwelijks door de verdediging van Heracles en verstuurde veel slordige passes. Ook Heracles kwam niet tot uitgespeelde kansen. Het eerste volgende opwindende moment vond acht minuten voor de rust plaats, toen Heracles vergeefs om een penalty vroeg nadat Ismail Azzaoui onder de bal door maaide en tegen Bram van Polen trapte.

In de tweede minuut van de blessuretijd sloeg Heracles alsnog voor de tweede keer toe. Het doelpunt was te wijten aan een grote inschattingsfout van Michael Zetterer. De doelman van PEC kwam ver zijn doel uit na een mooie pass van achteruit van Schoofs op Delano Burgzorg. Uiteindelijk was Burgzorg echter eerder bij de bal dan Zetterer, waardoor hij vanaf circa dertig meter binnenschoot in een leeg doel. Kort na de pauze bracht PEC de spanning echter terug. Debutant Buitink legde de bal af op Misidjan, wiens schot werd getoucheerd door Marco Rente en daardoor binnenzeilde.

PEC oogde wat dreigender na de rust. Twintig minuten voor tijd bracht Stegeman spits Ghoochannejhad binnen de lijnen in de jacht op de gelijkmaker en de wissel sorteerde enkele minuten later al het gewenste effect. De spits kopte op aangeven van Immanuel Pherai de 2-2 binnen en maakte daarmee zijn zesde doelpunt van het seizoen; vrijdag was hij als invaller goed voor drie doelpunten in de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (1-3). In de slotfase zochten beide ploegen naar de overwinning, maar het bleef bij een gelijkspel.