Ontevreden Mitroglou staat voor winters vertrek bij Olympique Marseille

Zaterdag, 23 januari 2021 om 19:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:12

Konstantinos Mitroglou is dichtbij een overgang naar het Griekse Aris Saloniki, zo weet het Eindhovens Dagblad. De 32-jarige spits keerde afgelopen zomer terug bij Olympique Marseille na uitgeleend te zijn geweest aan PSV, maar komt niet voor in de plannen van trainer André Villas-Boas. Daarnaast zou de Griek te zwaar op de loonlasten drukken van de Zuid-Franse club, waardoor een vertrek onvermijdelijk lijkt.

Het huwelijk tussen Mitroglou en Marseille is niet geworden wat beide partijen zich er ongetwijfeld van hadden voorgesteld. De Fransen namen de spits in 2017 voor vijftien miljoen euro over van Benfica, maar het lukte hem niet om een vaste waarde te worden. Ook dit seizoen lukte het Mitroglou niet om door te stoten als basiskracht: hij kwam zelfs nog niet in actie. De club zou in gesprek zijn met Aris Saloniki om een transfer te bewerkstelligen, waardoor de nummer drie van Griekenland vermoedelijk snel over de centrumspits kan beschikken.

Marseille verhuurde Mitroglou in het seizoen 2018/19 al voor een halfjaar aan Galatasaray, maar ook in Turkije kwamen de kwaliteiten van de Griek niet tot uiting. Hij kwam tot slechts zeven optredens in de Turkse Süper Lig, waarvan vier als invaller. Omdat Marseille een terugkeer in Frankrijk niet zag zitten voor de grootverdiener, werd in augustus 2019 besloten om hem onder te brengen bij PSV. Sinds zijn terugkeer afgelopen zomer wist hij zich niet in het elftal van Villas-Boas te vechten, waardoor hij heeft besloten om zijn contract te laten ontbinden.

Het avontuur van Mitroglou bij PSV begon voortvarend. Hij kwam bij zijn tweede Europese wedstrijd meteen tot scoren, toen hij de 0-2 voor zijn rekening nam op bezoek bij Apollon Limassol. De targetman kwam binnen de lijnen voor Jorrit Hendrix en had slechts twee minuten nodig om het net te vinden. In de maanden die volgden liep de samenwerking uit op een grote teleurstelling en wist Mitroglou nog slechts één keer te scoren, in de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk. Op 8 maart 2020 mocht hij tegen FC Groningen (0-1 zege) acht minuten voor tijd invallen, waarna de competitie vanwege de coronacrisis werd afgebroken.