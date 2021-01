Fenerbahçe morst punten en zorgt voor vrolijke gezichten bij Besiktas

Donderdag, 21 januari 2021 om 18:59 • Dominic Mostert

Fenerbahçe is er donderdagavond niet in geslaagd om in puntenaantal op gelijke hoogte te komen met koploper Besiktas. De nummer twee van de Süper Lig remiseerde met 1-1 bij Sivasspor, dat door het punt klimt naar de twaalfde plaats. Besiktas won eerder op de dag al met 1-4 van Karagümrük. Fenerbahçe, zonder de geblesseerde Ferdi Kadioglu, heeft nu twee punten minder dan Besiktas en drie punten meer dan nummer drie Galatasaray.

De wedstrijd opende met een serieuze kans voor Sivasspor. Verdediger Marcel Tisserand van Fenerbahçe probeerde de bal terug te koppen naar doelman Altay Bayindir, maar gaf de bal veel te weinig kracht me. Daardoor kon spits Mustafa Yatabare tussenbeide komen en schoot hij naast het doel. Het werd sowieso een ongelukkige middag voor Tisserand, want enkele minuten later moest de Congolees zich per brancard laten vervangen met een ogenschijnlijk ernstige blessure.

Na zeventien minuten opende Sivasspor de score. Een uitdraaiende corner van Fayçal Fajr werd aanvankelijk weggekopt door de defensie van Fenerbahçe, maar daardoor kon Max Gradel vanuit de tweede lijn uithalen. Zijn inzet werd op geraffineerde wijze met de hak verlengd door Yatabare, die daarmee doel trof. Op slag van rust kwam Fenerbahçe echter langszij. Een strafschop bood uitkomst voor de bezoekers: Enner Valencia schoot hard door het midden raak en bracht de stand in evenwicht.

De penalty was het gevolg van een handsbal van Sivasspor. Hakan Mert Yandas, die een week geleden nog opviel door een trap uit te delen aan Aytac Kara en daardoor rood kreeg in het bekerduel met Kasimpasa (1-0 zege), veroverde de bal net buiten het strafschopgebied en zocht de verre hoek uit. Zijn schot resulteerde in een handsbal van Aaron Appidangoye en daarmee een penalty. Tien minuten voor tijd kreeg Sivasspor nog een grote mogelijkheid om de zege te claimen, maar een inzet van Robin Yalçin werd gekeerd en ook in de rebound was de thuisploeg niet trefzeker.