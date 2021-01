Manchester City wéér getroffen door coronavirus: Agüero test positief

Donderdag, 21 januari 2021 om 15:17 • Rian Rosendaal

Sergio Agüero heeft positief getest op het coronavirus, zo maakt de Argentijnse aanvaller van Manchester City donderdag wereldkundig via Twitter. De 32-jarige spits liep het virus op doordat hij onlangs in contact is geweest met iemand die ook een positieve coronatest had ingeleverd. De dit seizoen door blessures geplaagde Agüero hoopt snel zijn rentree te kunnen maken bij de titelkandidaat in de Premier League.

"Ik ben in zelfisolatie gegaan nadat ik in contact ben geweest met een persoon die het coronavirus had opgelopen", zo laat Agüero donderdag op Twitter weten aan zijn bijna veertien miljoen volgers. "Uit de meest recente test is gebleken dat ik ook besmet ben geraakt met het coronavirus. Ik had de symptomen al en ik volg nu de adviezen van de dokter om zo volledig te kunnen herstellen." De topschutter, sinds 2011 in dienst van the Citizens, deed woensdagavond niet mee in de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Aston Villa (2-0).

After a close contact, I've been self-isolating and the latest test I took was positive for COVID 19. I had some symptoms and I'm following doctor's orders for recovery. Take care, everyone! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021

Agüero kwam al enige weken niet in actie voor Manchester City. Zijn laatste optreden dateert van 3 januari, toen hij vier minuten meedeed tijdens het uitduel van het elftal van manager Josep Guardiola met Chelsea (1-3). Agüero heeft naast de coronaperikelen ook te maken gehad met hardnekkig blessureleed. Vanwege een knie- en hamstringblessure moest hij verschillende duels laten schieten. De teller dit seizoen staat op negen wedstrijden (twee doelpunten).

Met de positieve coronatest van Agüero komt het aantal coronagevallen in de selectie van Manchester City uit op negen stuks. Eric García, Gabriel Jesus and Kyle Walker leverden enkele weken geleden een positieve test in. Enkele dagen later kwam naar buiten dat ook reservedoelman Scott Carson en middenvelder Cole Palmer waren getroffen door het coronavirius. Het is nog niet bekend wanneer Agüero terugkeert in de wedstrijdselectie van Manchester City.