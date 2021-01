Excelsior maakt het pas in strafschoppenserie af en staat in kwartfinale

Dinsdag, 19 januari 2021 om 19:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:35

Excelsior heeft dinsdagavond als eerste ploeg de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen trok tegen MVV Maastricht aan het langste eind in de strafschoppenserie, nadat beide ploegen elkaar in reguliere speeltijd in evenwicht hadden gehouden: 2-2. In de penaltyserie raakte Luc Mares de lat namens MVV, waardoor Excelsior die reeks met 5-4 won.

De openingsfase was voor Excelsior, dat na een kwartier een penalty kreeg, toen Mats Wiefer werd gevloerd door Brem Soumaoro. Die werd benut door Elías Már Ómarsson: 0-1. In de fase die volgde kreeg MVV enkele kansjes. Zo probeerde Joeri Schroijen het met een volley, die op de vuisten van doelman Mike Havekotte stuitte. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Excelsior, maar de wedstrijd sloeg drie minuten voor rust volledig om.

Vlak daarvoor hadden de Rotterdammers nog een grote kans gemist in de persoon van Reuven Niemeijer, die eerst kopte op het lichaam van Luc Mares, en in de rebound recht op Havekotte schoot. Bij MVV was het vervolgens wél raak, op het moment dat Arne Naudts over links de achterlijn haalde. Zijn voorzet werd bij de eerste paal knap richting de verre hoek gestuurd met het hoofd door Koen Kostons: 1-1. Drie minuten later scoorde de thuisploeg opnieuw. Schroijen kapte in het strafschopgebied van zijn linker- naar minder favoriete rechter, maar vond met een schot via de rug van Fischer en een handje van doelman Alessandro Damen de verre hoek: 2-1.

In de tweede helft nam Excelsior het initiatief stevig in handen. Wiefer miste een-op-een met Havekotte, maar stond ook buitenspel in de aanloop. Daarna mikte Omarsson na een goede voorzet vanaf links net naast, terwijl een volley van Siebe Horemans door Havekotte tot hoekschop werd verwerkt. Uit die corner kopte diezelfde Horemans knap raak: 2-2. Excelsior had een verlenging kunnen voorkomen, maar Omarsson kreeg de bal in volledig vrije positie niet achter Havekotte. Excelsior claimde in blessuretijd een penalty toen Ahmad Mendes Moreira onderuit getrokken leek te worden door Luc Mares, maar arbiter Pol van Boekel wilde van niets weten.

In de verlenging bleef Excelsior nadrukkelijk op de deur kloppen. Brandon Ormonde-Ottewill mikte na een fraai passje van Omarsson op het dak van het doel, terwijl laatstgenoemde even later net naast kopte. Dylan Seys mocht van een meter of tien aanleggen, maar hij ramde de bal wild over. Er kwam ook nog een spaarzame poging van de kant van MVV, dat een kopbal van Thomas van Bommel uit een hoekschop gekeerd zag worden door Damen.