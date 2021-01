Eerste doelman (23) van FC Dordrecht verrast door per direct te stoppen

Zaterdag, 16 januari 2021 om 11:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:06

Anthony Swolfs verlaat FC Dordrecht per direct. De 23-jarige doelman van de laagvlieger uit de Keuken Kampioen Divisie heeft voorlopig een punt achter zijn loopbaan in het betaald voetbal gezet en kiest voor een maatschappelijke carrière. Swolfs stond vrijdagavond tegen FC Volendam (0-0) voor de laatste keer onder de lat.

Na 51 tegendoelpunten in 21 wedstrijden zit het avontuur bij FC Dordrecht voor Swolfs, die afgelopen zomer overkwam van Telstar, erop. “Ik heb samen met een vennoot een eigen onderneming waarbij ik mensen help om te investeren op de financiële markt. Die zakelijke werkzaamheden kan ik niet langer combineren met mijn voetballoopbaan”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Swolfs is van mening dat hij niet twee dingen voor honderd procent kan doen. Hij zag de voorbije acht maanden in dat het ‘onbegonnen werk was’. “Het moment van afscheid nemen is misschien vreemd en de winterstop was misschien een logischer moment geweest. Maar ik heb FC Dordrecht de tijd gegeven om een opvolger te vinden. Dat heeft even geduurd.’’

De 24-jarige Iers-Belgische doelman Liam Bossin, die eerder onder contract stond bij Cork City FC, zat vrijdagavond op de bank. “Mentaal was het niet makkelijk om honderd procent gefocust te blijven”, sluit Wolfs af. “Ik heb er vijftien jaar alles aan gedaan om in de voetballerij ver te komen, maar het komt nu ten einde. Een definitief vertrek van de voetbalvelden? Het is in ieder geval een onderbreking.’’