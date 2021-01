‘Italianen werken aan elftal van de toekomst en kijken rond bij Ajax’

Dinsdag, 12 januari 2021 om 09:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:07

Lassina Traoré is op de radar verschenen van de technische leiding van Fiorentina, zo onthult de lokale krant La Nazione dinsdagochtend. De huidige nummer twaalf in de Serie A is bezig met het elftal van de toekomst en de aanvaller van Ajax maakt naar verluidt deel uit van de ambitieuze plannen van La Viola. De momenteel geblesseerde Traoré beschikt bij Ajax over een contract tot de zomer van 2022.

Bovengenoemde Italiaanse krant is met name onder de indruk van de vijf doelpunten die Traoré eerder dit seizoen maakte in de uitwedstrijd van Ajax tegen VVV-Venlo. Het elftal van trainer Erik ten Hag boekte eind oktober een historische 0-13 overwinning. Ook de treffer van de spits uit Burkina Faso, die deze dinsdag zijn twintigste verjaardag viert, tegen Atalanta (2-2) in de groepsfase van de Champions League is men in Italië nog niet vergeten. Het is nog niet bekend of Fiorentina een eerste bod op de Ajax-spits wil gaan uitbrengen of dat er de voorkeur is voor een huurdeal in eerste instantie.

Erik ten Hag: 'Hoe wij de rug rechten, dat is geweldig' | Reactie na Ajax - PSV

De huidige transferwaarde van Traoré ligt volgens Transfermarkt op acht miljoen euro. De jonge spits kwam tot dusver in deze jaargang tot zeven doelpunten in elf Eredivisie-wedstrijden. De nog niet geheel fitte aanvaller zag de concurrentie toekomen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax legde vorige week namelijk een recordbedrag van 22,5 miljoen euro neer voor Sébastien Haller. Daarnaast beschikt Ten Hag voor de spitspositie over Klaas-Jan Huntelaar en Brian Brobbey.

Kenneth Perez sluit niet uit dat Traoré binnenkort vertrekt bij Ajax, al had zijn analyse in Voetbalpraat niets te maken met de vermeende interesse van Fiorentina. "Het zou toch goud zijn als één of andere gekke Engelse club twintig miljoen voor die Traoré neerlegt. Dat zou me niets verbazen. Dan heb het geld van Haller weer terug", zo klonk het maandagavond bij ESPN. Presentator Vincent Schildkamp vond twintig miljoen euro wel heel veel geld voor Traoré, maar Perez acht een dergelijke transfersom niet uitgesloten. "Dat is echt niet overdreven daar."