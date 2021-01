Frankrijk in shock na overlijden van dertigjarige Christopher Maboulou

Maandag, 11 januari 2021 om 20:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:59

Christopher Maboulou is maandag op tragische wijze om het leven gekomen, zo meldt voormalig werkgever SC Bastia maandag op verschillende sociale media. De dertigjarige middenvelder overleed in zijn geboorteplaats Montfermeil, een voorstad van Parijs, tijdens het voetballen met zijn vrienden aan een hartaanval.

"Sporting Club de Bastia is zojuist op de hoogte gebracht van de tragische dood van Christopher Maboulou", zo laat Bastia weten op Twitter. "De hele club betuigt steun en condoleert zijn familie, vrienden en geliefden. Rust in vrede." Ook zijn voormalige werkgevers Chateauroux, Nancy en Evian hebben via de officiële kanalen al hun steun betuigd.

Maboulou begon zijn carrière bij Chateauroux, waar hij in 2011 noodgedwongen voor twee jaar aan de kant kwam te staan wegens hartproblemen. Na zijn herstel speelde hij een overtuigend seizoen voor Chateauroux, waarna Maboulou in 2014 een transfer verdiende naar Bastia. De middenvelder speelde speelde in totaal 29 wedstrijden in de Ligue 1 en daarnaast kwam hij ook in 58 in actie op het tweede profniveau van Frankrijk. Van Bastia vertrok Maboulou naar voor een Grieks avontuur naar PAS Giannina, waarna hij in het seizoen 2018/19 terugkeerde naar Frankrijk en bij tweedeklasser Nancy terechtkwam. Sinds de coronastop speelde hij nog twee wedstrijden op huurbasis in het shirt van Thonon Évian Grand.

C'était un soir d'août 2014, le premier match en championnat de Christopher Maboulou sous les couleurs du Sporting. Il réussit un doublé dont un but exceptionnel en demi-volée contre l'OM de Bielsa. RIP ? Vidéo : SCB TV #SCBastia pic.twitter.com/5Ah0MruSSc — Actu SC Bastia (@SpirituTurchinu) January 10, 2021

In Frankrijk is Maboulou met name bekend geworden door het werelddoelpunt dat hij in augustus 2014 maakte tegen Marseille. In een volgepakt Stade Armand-Cesari maakte hij in in de achtste minuut van grote afstand de openingstreffer. De bal belandde in de as van het veld en op circa 35 meter van het vijandige doel voor de voeten van de middenvelder, waarna hij met een pegel Steve Mandanda verschalkte.