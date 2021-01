VVV winkelt in Zweden en legt voormalig speler van Arsenal vast

Woensdag, 6 januari 2021 om 11:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:24

VVV-Venlo heeft overeenstemming bereikt met IFK Göteborg over de transfer van Kristopher Da Graca, zo meldt de club woensdagmorgen. De 22-jarige verdediger heeft een contract tot medio 2023 ondertekend in Venlo, met een optie voor één extra seizoen. De centrale verdediger, die ook als rechtsachter uit de voeten kan, lag in Göteborg nog tot december 2021 onder contract.

De 1.88 meter lange Zweed, die ook over de Kaapverdische nationaliteit beschikt, werd tussen 2013 en 2017 gevormd in de jeugdopleiding van Arsenal, maar kwam nimmer in actie voor het eerste elftal. Hij verbond zich vervolgens aan IFK Göteborg. Da Graca heeft één interland voor de nationale elf van Zweden achter zijn naam staan. Hij maakte in januari 2020 zijn debuut tijdens een oefeninterland tegen Kosovo.

“Ik ben blij met de mogelijkheid om voor VVV uit te mogen komen in de Nederlandse Eredivisie. Het is een volgende stap voor mij”, vertelt Da Graca op de clubsite van de Noord-Limburgers. “Ik zie het dan ook als een mogelijkheid om mezelf verder door te ontwikkelen en te investeren in mijn toekomst.”

Technisch manager Stan Valckx prijst de veelzijdigheid van de aanwinst. “Met Kristopher voegen we een verdediger toe aan onze selectie die zowel centraal in de verdediging als op de rechtsbackpositie uit te voeten kan. Daarmee creëren we weer extra opties in onze laatste linie. Kristopher is een dynamische verdediger die lengte en kopkracht in huis heeft, maar ook over snelheid en specifieke verdedigende kwaliteiten beschikt.”