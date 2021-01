Ten Hag zag Ajax-deal afketsen: ‘Daar waren we echt zo dichtbij’

Woensdag, 6 januari 2021 om 08:02

Ajax was de afgelopen transferperiode dicht bij de komst van Pierre-Emile Höjbjerg. Trainer Erik ten Hag laat in een interview met Voetbal International weten dat alle seinen op groen stonden voor de komst van de Deense controleur, die toen voor een vertrek bij Southampton stond. Toen Tottenham Hotspur zich mengde in de strijd, had Höjbjerg zijn keuze snel gemaakt.

Begin juli gingen de geruchten de ronde dat Ajax zich had gemeld voor Höjbjerg. De 25-jarige middenvelder had echter meerdere ijzers in het vuur, want onder meer Tottenham was in de race. Volgens Ten Hag was Ajax heel dicht bij komst van de 38-voudig international, dit seizoen een vaste waarde in het team van Tottenham-manager José Mourinho. “Hem had ik er heel graag bij willen hebben. Daar waren we echt zo dichtbij”, zegt Ten Hag tegenover het weekblad.

“We hebben meerdere keren met hem gesproken”, vervolgt Ten Hag over de onderhandelingen. Hij kende de middenvelder vanuit zijn tijd als trainer van de beloftenploeg van Bayern München. “Die jongen had ons elftal echt sterker gemaakt. Financieel waren we er wel uitgekomen, denk ik. Hij kon ook naar andere clubs, maar wilde naar Ajax komen. Maar toen kwam Tottenham voor hem en trokken we alsnog aan het kortste eind.” Tottenham betaalde uiteindelijk ruim zestien miljoen euro voor Höjbjerg, die bij Southampton moest vertrekken omdat hij zijn contract niet wilde verlengen.

Ajax greep afgelopen zomer niet alleen naast de komst van Höjbjerg; ook de gewenste extra spits kwam niet naar de Johan Cruijff ArenA. Ten Hag verwacht niet dat deze transferperiode spits aan zijn selectie wordt toegevoegd. “De eisen liggen hoog. Daar hoort een prijskaartje bij. Ik denk niet dat het realistisch is zoveel geld uit te geven. In de winter is het bovendien nog vele malen moeilijker, want welke club laat een goede spits nog vertrekken? De lat ligt op die positie heel hoog, terwijl we het prijskaartje graag laag houden”, aldus de trainer, die aangeeft dat Ajax er dit seizoen voor heeft gekozen om de jonge talenten als Lassina Traoré en Brian Brobbey te ontwikkelen.