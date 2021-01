RB Leipzig pakt koppositie in de Bundesliga na rake volley van Dani Olmo

Zaterdag, 2 januari 2021 om 22:22 • Jeroen van Poppel

RB Leipzig staat na zaterdagavond in ieder geval voor even bovenaan in de Bundesliga. Het elftal van trainer Julian Nagelsmann was oppermachtig op bezoek bij VfB Stuttgart, dat nog goed weg kwam met slechts één tegentreffer: 0-1. Die werd na een voorzet van Angeliño binnen gevolleerd door Dani Olmo. Nummer twee Bayern München heeft één punt minder dan Leipzig, maar komt zondag nog in actie tegen 1. FSV Mainz.

In de 21ste minuut van de wedstrijd kreeg Leipzig een penalty, toen Emil Forsberg onderuit werd gehaald door verdediger Pascal Stenzel. De spits nam zelf de verantwoordelijkheid, maar zag zijn inzet vanaf elf meter door doelman Gregor Kobel via de lat uit het doel gehouden. Leipzig had in de eerste helft het beste van het spel, maar had grote moeite om kansen te creëren tegen het goed georganiseerde Stuttgart. Forsberg zag een poging van binnen de zestien net over de kruising zweven.

Direct na rust had Amadou Haidara Leipzig op voorsprong kunnen zetten, maar de vleugelspits mikte op aangeven van Kevin Kampl van een meter of negen naast. De druk op het doel van Stuttgart werd daarna alsmaar groter en in de 67ste minuut viel de treffer voor Leipzig. Angeliño zag een voorzet vanaf links afketsen op een verdediger, waardoor die fortuinlijk bij de tweede paal terechtkwam bij Dani Olmo. De Spanjaard volleerde van dichtbij simpel raak: 0-1. Haidara kreeg nog een dubbele kans om de voorsprong te vergroten, maar de Malinees stuitte eerst op Kobel en schoot de rebound over.