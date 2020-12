Khedira droomt van laatste grote transfer: ‘Dat zou de kers op de taart zijn’

Sami Khedira ziet een toekomst in de Premier League wel zitten. De middenvelder stevent af op een vertrek bij Juventus en wordt in de wandelgangen in verband gebracht met Everton, de club van zijn ex-trainer Carlo Ancelotti. In gesprek met the Athletic vertelt de routinier dat de Premier League hoog op zijn lijst van favoriete bestemmingen staat en reageert hij kort op de vermeende belangstelling van Everton.

Khedira worstelde het afgelopen jaar met blessures, maar is sinds enkele maanden weer fit. Desondanks maakt trainer Andrea Pirlo geen gebruik van zijn diensten; dit seizoen behoorde Khedira geen enkele keer tot de wedstrijdselectie. De 33-jarige Duitser heeft een contract tot het eind van het seizoen en wilde zijn verbintenis, ondanks pogingen van Juventus, niet voortijdig ontbinden. Wel rekent hij op een transfer in januari, zo valt af te leiden uit zijn uitspraken in het interview.

"Er zijn altijd ups and downs in de carrière van een voetballer", maakt Khedira duidelijk. "Ken jij iemand die zijn hele carrière top was? Ik niet. Toen ik in 2015 van Real Madrid naar Juventus ging, had ik nooit gedacht zo lang hier te zullen blijven. Het is een voorrecht om een club te vinden waar je zo gelukkig wordt. Ik heb louter positieve herinneringen aan de tijd die ik hier heb doorgebracht. Het klinkt vreemd, maar zelfs nu vind ik het nog heerlijk om naar het trainingscomplex te komen. Het is geweldig om met de geweldige mensen en de grote persoonlijkheden hier te werken."

"Prijzen pakken is één ding, maar als je ergens weggaat, ga je ook nadenken over de mensen die je hebt leren kennen. Ze blijven je bij", vervolgt Khedira, die eerder in zijn carrière uitkwam voor VfB Stuttgart en Real Madrid. "De Premier League ontbreekt nog in het rijtje. Dat zou de kers op de taart zijn. In de Premier League ligt het speltempo hoger en wordt er veel op de counter gespeeld, maar daar houd ik van. Ik heb veel extra trainingssessies gedaan met fitnesscoaches om mezelf klaar te stomen voor een hoger tempo en een hogere spelintensiteit."

Khedira heeft met ten minste twee trainers uit de Premier League een goede relatie. Hij kent José Mourinho, de trainer van Tottenham Hotspur, nog uit hun gezamenlijke tijd bij Real Madrid. Ook met Ancelotti werkte hij samen in het Santiago Bernabéu. "Mourinho is heel direct en veeleisend. Het is geen pretje om met hem te werken, want hij zit je op de huid als je niet presteert. Maar dat is alleen zo omdat hij je als speler hoog heeft zitten. Het maximale is voor hem niet genoeg; hij duwt je richting de toppen van je kunnen. Dat is hoe ik de speler ben geworden die ik nu ben. Ik ben blij dat hij het zo goed doet bij Tottenham."

Met Ancelotti heeft Khedira nog steeds contact, geeft hij aan. Ze werkten samen tussen 2013 en 2015 in Madrid. "Hij en José zijn fantastische persoonlijkheden van wie ik enorm veel heb geleerd over het voetbal en over mezelf. Ze zitten allebei bij clubs die het goed doen in de Premier League, dus we zullen wel zien." Eerder deze maand hintte Ancelotti al naar een hereniging met de middenvelder. "Sami Khedira was bij Real Madrid een belangrijke speler voor ons. Ik heb goed met hem gewerkt, maar ik denk niet dat hij de speler is naar wie we op zoek zijn", zei de oefenmeester, om er lachend aan toe te voegen: "Misschien in januari."