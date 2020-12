FC Twente maakt tóch per direct einde aan huurperiode

Woensdag, 30 december 2020 om 12:05 • Chris Meijer • Laatste update: 12:35

Er komt per direct een einde aan de huurperiode van Lazaros Lamprou bij FC Twente, zo maakt de club uit Enschede via de officiële kanalen bekend. Sander Berends, journalist van ELF Voetbal, meldde vorige week al dat de 23-jarige aanvaller voortijdig zou terugkeren naar PAOK Saloniki. Dit werd aanvankelijk nog ontkracht door FC Twente, maar nu is Lamprou toch teruggekeerd naar Griekenland. Volgens TC Tubantia is ook Alexander Jeremejeff op weg naar de uitgang bij FC Twente.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Lamprou tot het einde van het seizoen bij FC Twente zou spelen. Na overleg tussen club en speler is besloten dat de aanvaller nu voortijdig terugkeert naar PAOK Saloniki. “Lazaros heeft bij ons aangegeven dat hij niet gelukkig was met de situatie, hij wilde graag meer spelen. Die garantie konden we hem helaas niet geven. Daarom is dit voor beide partijen een goede oplossing”, laat technisch directeur Jan Streuer weten op de website van FC Twente.

Dat Lamprou voortijdig zou terugkeren naar PAOK Saloniki, werd vorige week in eerste instantie nog ontkend. “Er is niets veranderd ten opzichte van vorige week wat betreft de situatie rondom Lamprou. Hij is morgen nog niet weg”, reageerde een woordvoerder van Twente tegenover RTV Oost op het gerucht dat Lamprou voortijdig zou terugkeren naar PAOK Saloniki. Lamprou komt dit seizoen niet in de plannen van trainer Ron Jans voor, die in de voorhoede de voorkeur geeft aan Queensy Menig.

De Griekse aanvaller begon sterk bij Twente en leek na een goede voorbereiding een basisplaats te veroveren, maar kwam slechts zeven keer in actie in competitieverband. Daarvan stond Lamprou geen enkele keer aan de aftrap en in de laatst wedstrijd van het kalenderjaar tegen Sparta Rotterdam (0-2 nederlaag), bleef hij negentig minuten op de reservebank. Lamprou, die twee seizoenen verhuurd werd aan Fortuna Sittard, heeft bij PAOK Saloniki nog een contract tot medio 2023.

Jeremejeff wordt dit seizoen gehuurd van Dynamo Dresden, maar verloor de concurrentiestrijd van Danilo en had afgelopen halfjaar geen enkele keer een basisplaats in competitieverband. "Het is hetzelfde verhaal als bij Lamprou. Daarom vinden we het ook niet zo erg dat die jongens weg willen, want op een gegeven moment verliezen ze de motivatie. Daarvoor hoef je alleen maar naar de lichaamshouding te kijken", zegt Streuer in gesprek met TC Tubantia. Indien Jeremejeff voortijdig terugkeert naar Dynamo Dresden, wil FC Twente in januari nog een aanvaller aan de selectie toevoegen.