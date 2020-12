Tim Krul lijkt loopbaan in Engeland af te sluiten na contractnieuws

Daniel Cabot Kerkdijk 25 december 2020 • Laatste update: 18:36

Tim Krul heeft een nieuw contract met Norwich City ondertekend. De lijstaanvoerder van de Championship maakt vrijdag via de officiële kanalen bekend dat de 32-jarige doelman zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 heeft gezet. Krul is bezig aan zijn derde seizoen bij the Canaries, die momenteel met een voorsprong van vijf punten op nummer twee Bournemouth comfortabel aan de leiding gaan op het op één na hoogste niveau.

Krul miste in zijn eerste seizoen niet één van de 46 Championship-duels waarin promotie naar de Premier League werd bewerkstelligd. De Oranje-international stond in de voorbije voetbaljaargang in 36 competitiewedstrijden onder de lat. Hoewel degradatie niet kon worden afgewend, viel Krul op met tal van goede reddingen en won hij aan het einde van het seizoen ook de Barry Butler memorial trophy, de clubtrofee voor de Speler van het Jaar.

“Trots is the big word”, vertelt Krul, goed voor 97 optredens in alle competities. “Ik ben heel erg blij om mijn toekomst aan Norwich City te verbinden. Ik heb al 2,5 geweldige jaar bij deze club achter de rug en ik ben ontzettend blij daar nog eens 3,5 jaar aan toe te voegen. Het plan van de club voor de komende jaren is indrukwekkend en er komen ook grote talenten vanuit de jeugd door. Dit is de club waar ik wil zijn.”

De oorspronkelijke verbintenis van Krul, die in april 33 jaar wordt, liep in de zomer van 2022 ten einde. De doelman ging als tiener van ADO Den Haag naar Newcastle United, de club waar hij in totaal 184 keer onder de lat stond en vier keer door werd uitgeleend. Na elf jaar, in de zomer van 2017, gingen beide partijen uit elkaar. Krul tekende een contract voor een jaar met Brighton & Hove Albion en verbond zich een jaar later aan Norwich City.