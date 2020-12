Roy Beerens (33) zet een punt achter zijn voetballoopbaan

24 december 2020

Roy Beerens stopt als profvoetballer, zo maakt Vitesse bekend via de officiële kanalen. De 33-jarige aanvaller was volledig uit de gratie geraakt bij de Arnhemse club en gaat in onderling overleg met Vitesse uit elkaar. Het contract van Beerens liep door tot komende zomer.

"De voetbalwereld heeft mij fantastische herinneringen opgeleverd", zegt Beerens op de clubwebsite. "Ik heb prijzen gewonnen, bij mooie clubs gespeeld, ervaring opgedaan in het buitenland en het Nederlands elftal gehaald. Het was een prachtige tijd, maar ik kies er nu bewust voor om te stoppen. Ik wil de huidige leiding bij Vitesse bedanken, voor de respectvolle manier waarop zij met mij zijn omgegaan. De komende tijd ga ik uitzoeken hoe ik de toekomst wil invullen. Zeker is wel dat ik, nu ik meer tijd heb, ga genieten van mijn zoontje, die in de jeugdopleiding bij PSV speelt."

Beerens genoot zijn jeugdopleiding bij PSV. Bij de Eindhovenaren maakte hij tevens zijn debuut in het betaalde voetbal, toen hij in 2006 in de uitwedstrijd tegen Willem II binnen de lijnen kwam voor Arouna Koné. Een halfjaar later scoorde hij tegen Roda JC zijn eerste officiële doelpunt namens PSV. Na een verhuurperiode aan NEC kende Beerens de beste periode uit zijn loopbaan bij sc Heerenveen en AZ. In Friesland groeide Beerens uit tot publiekslieveling en speelde nagenoeg alles onder Gertjan Verbeek.

Diezelfde Verbeek haalde Beerens in 2011 naar AZ. In totaal kwam de aanvaller in Alkmaar tot bijna honderd optredens. In de najaren van zijn carrière volgden nog een aantal uitstapjes naar het buitenland bij Hertha BSC en het Reading van Jaap Stam. Begin 2018 tekende de vleugelaanvaller voor drieënhalf jaar bij Vitesse, maar daar komt nu een vroegtijdig einde aan. Zijn laatste officiële wedstrijd was op 27 januari 2019 tegen Fortuna Sittard. Beerens kwam twee keer in actie namens het Nederlands elftal, tegen Duitsland en Oekraïne.