Hassane Bandé en Ajax horen vonnis na rode kaart voor grove charge

Daniel Cabot Kerkdijk 23 december 2020

Hassane Bandé kan voorlopig niet voor Jong Ajax spelen. De tuchtcommissie van de KNVB heeft de aanvaller voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk, voor zijn rode kaart in het duel met Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. Dat betekent dat Bandé de eerstvolgende competitiewedstrijden tegen TOP Oss en Helmond Sport mist.

In de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft beleefde Bandé een teleurstellend basisdebuut voor Jong Ajax. De 22-jarige aanvaller uit Burkina Faso, die in 2018 door Ajax werd overgenomen van KV Mechelen, kreeg kort na rust een rode kaart voor een onbesuisde actie richting Rashaan Fernandes. Jong Ajax verloor het duel uiteindelijk met 1-2.

Bandé staat sinds medio 2018 onder contract bij Ajax, dat hem voor ruim acht miljoen euro overnam van KV Mechelen. Hij heeft mede door blessureleed nog niet kunnen overtuigen in Amsterdam. Vlak na zijn transfer naar Ajax liep Bandé in een oefenwedstrijd een gebroken kuitbeen en gescheurde enkelband op. Die zware blessure kostte hem een lange herstelperiode.

In 2019/20 maakte Bandé pas zijn debuut bij Jong Ajax, maar tot officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax kwam het nog niet. In januari van dit jaar werd hij immers voor anderhalf jaar verhuurd aan het Zwitserse FC Thun, maar de tijdelijke samenwerking werd na een half jaar verbroken toen de club degradeerde. Dit seizoen kwam de aanvaller tot drie invalbeurten van in totaal zeventig minuten én de basisplaats van maandagavond, allen voor Jong Ajax.