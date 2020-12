Fortuna Sittard is de gelukkigste in negen spectaculaire minuten blessuretijd

Dominic Mostert 22 december 2020 • Laatste update: 18:40

Fortuna Sittard heeft de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk dinsdagavond naar zich toegetrokken. De Limburgers kwamen al vroeg in de wedstrijd op een 0-1 achterstand, maar bogen de wedstrijd om met een doelpunt in de slotfase van de eerste én de tweede helft: 2-1. Na een sterk eerste halfuur van RKC kwam Fortuna goed in de wedstrijd en met name in de tweede helft deelde de thuisploeg de lakens uit. Door de zege gaat Fortuna RKC voorbij op de ranglijst: de clubs staan respectievelijk twaalfde en veertiende. Sjors Ultee vervolgt zijn sterke start als trainer van Fortuna en pakte tien punten in vier duels.

De staat van de grasmat in Sittard liet te wensen over en mede daardoor waren slordigheden aan de orde van de dag bij beide ploegen. Zo raakte Mats Seuntjens de bal na een kwartier kwijt op de eigen helft, waarna RKC snel uitbrak. In het strafschopgebied speelde Cyril Ngonge de bal door richting Finn Stokkers, die zijn oude ploeg pijnigde door de bal met een gestrekt been achter doelman Yanick van Osch te plaatsen. Het was voor Stokkers zijn vijfde Eredivisie-treffer voor RKC in zijn dertiende wedstrijd voor de club; deze eeuw kwam alleen Teddy Chevalier (negen wedstrijden) sneller tot vijf goals.

Fortuna opende de jacht op de gelijkmaker. Het team van trainer Ultee hanteerde zonder veel succes de lange bal in een poging de aanval te forceren, maar er kwamen wel kansen: Zian Flemming en Lisandro Semedo waren dicht bij de gelijkmaker, voordat Sebastian Polter scoorde in de laatste minuut van de eerste helft. Lazaros Rota verstuurde een voorzet vanaf de rechterflank, die werd verlengd door Seuntjens. Vervolgens stond Polter op de juiste plek om er 1-1 van te maken. De arbitrage had even de tijd nodig om na te gaan of er sprake was van buitenspel, maar het doelpunt werd geldig verklaard. Polter kwam zodoende in vier opeenvolgende wedstrijden in de Eredivisie tot scoren. Hij werd de eerste Duitser die daarin slaagde sinds Jürgen Jendrossek in 1970 voor NEC.

Twintig minuten voor tijd had Polter ook voor de 2-1 moeten zorgen. Hij werd vlak voor het doel bediend door Flemming en had een vrije kopkans, maar knikte naast het doel van Kostas Lamprou. Twee minuten voor tijd volgde een spectaculaire uithaal van Flemming vanuit een lastige hoek; Lamprou verwerkte de inzet. De strijd was nog niet gestreden, want arbiter Marc Nagtegaal kende vanwege blessurebehandelingen liefst acht minuten blessuretijd toe en uiteindelijk waren dat er negen. In de tweede minuut van de blessuretijd sloeg Fortuna toe: Cox stuurde Semedo fraai weg met de buitenkant van de voet en de buitenspeler vond de verre hoek. In minuut 97 liet Vitalie Damascan een gigantische kans op de 2-2 onbenut: de ex-aanvaller van Fortuna kon vanaf zes meter uithalen, maar Van Osch werkte de bal via een reflex met de voet tegen de paal.