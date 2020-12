Advocaat kiest voor verrassende opstelling mét Fer tegen Vitesse

Chris Meijer 20 december 2020 • Laatste update: 11:44

Feyenoord treedt zondagmiddag op bezoek bij Vitesse aan in een 5-3-2-formatie. Trainer Dick Advocaat heeft besloten om met Eric Botteghin een extra centrumverdediger in zijn basiselftal op te nemen, terwijl Bart Nieuwkoop ten koste van Lutsharel Geertruida een plaats op de rechtsbackpositie krijgt en Leroy Fer voor het eerst na zijn hamstringblessure weer een basisplaats heeft. Steven Berghuis is definitief niet inzetbaar, nadat hij een week geleden in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (0-3 zege) uitviel met liesklachten.

Advocaat kreeg afgelopen week andermaal slecht nieuws. Teixeira brak op de training zijn kuitbeen en is derhalve lang uit de roulatie, terwijl ook Kökcü in de laatste twee wedstrijden van 2020 niet inzetbaar is. Er werd vrijdag ook al duidelijk dat Steven Berghuis niet inzetbaar zou zijn in Arnhem, nadat hij vorige week in de uitwedstrijd tegen VVV uitviel met liesklachten. “Het is onzeker. Een groot twijfelgeval”, zo hield Advocaat nog een slag om de arm. Maar Berghuis is in Arnhem inderdaad niet inzetbaar, ondanks dat hij wel van de partij is.

Het betekent dat Advocaat moet improviseren voor de uitwedstrijd tegen Vitesse en de oefenmeester heeft een enigszins verrassende opstelling uit de hoge hoed getoverd. Feyenoord treedt in Arnhem aan met een vijfmansdefensie. Botteghin, Uros Spajic en Marcos Senesi zijn de centrumverdedigers, terwijl Nieuwkoop en Tyrell Malacia als vleugelverdedigers zullen spelen. Nick Marsman verdedigt zoals de afgelopen week in afwezigheid van Justin Bijlow het doel van Feyenoord.

Op het middenveld keert Fer terug in de basiself en hij draagt ook direct de aanvoerdersband. De middenvelder raakte halverwege oktober in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) geblesseerd aan zijn hamstring en maakte pas vorige week tegen VVV zijn rentree. Advocaat zei vrijdag dat Fer, evenals Luis Sinisterra, 45 tot 60 minuten zou kunnen spelen tegen Vitesse. Fer vormt een middenveld samen met Jens Toornstra en Mark Diemers. Nicolai Jörgensen en Bryan Linssen, die tegen zijn oude club speelt, is het aanvalsduo van Feyenoord tegen Vitesse.

Overigens speelt ook Vitesse tegen Feyenoord in een 5-3-2-systeem, zoals al het hele seizoen het geval is. Ten opzichte van het met 0-2 gewonnen bekerduel met Willem II voert trainer Thomas Letsch één wijziging door: Eli Dasa keert terug in de basiself ten koste van Million Manhoef. Verder treden de Arnhemmers aan met de vertrouwde opstelling. Vitesse en Feyenoord delen momenteel de derde plaats in de Eredivisie met FC Groningen, met allemaal 26 punten.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Wittek, Rasmussen, Bazoer, Doekhi, Dasa; Bero, Tannane, Tronstad; Openda en Darfalou.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Nieuwkoop, Spajic, Botteghin, Senesi, Malacia; Diemers, Fer, Toornstra; Jörgensen en Linssen.