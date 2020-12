Moeilijk scorend FC Utrecht blijft ook in zevende wedstrijd zonder zege

Daniel Cabot Kerkdijk 19 december 2020 • Laatste update: 23:11

FC Utrecht is er voor de zevende competitiewedstrijd op rij niet in geslaagd om een driepunter bij te schrijven. Tegen Fortuna Sittard bleef de ploeg van trainer René Hake steken op een 1-1 gelijkspel. Utrecht creëerde tal van mogelijkheden, maar wist de Limburgse muur niet te slechten en wacht al sinds eind oktober op een overwinning in de Eredivisie.

Utrecht schoot uit de startblokken en noteerde binnen vijf minuten drie doelpogingen, maar Mimoun Mahi, Gyrano Kerk en Sander van de Streek wisten allen het net niet te vinden. Aan de andere kant moest de in de Eredivisie debuterende Eric Oelschlägel handelend optreden op een inzet van Lisandro Semedo. De Duitse doelman stond tussen de palen omdat Maarten Paes midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen Ajax (5-4 verlies) een hersenschudding had opgelopen

De kansenregen van Utrecht hield aan en dat resulteerde na twintig minuten spelen in een goede mogelijkheid voor Justin Hoogma. De verdediger werd op maat bediend door Mark van der Maarel, maar mikte over het doel van Oelschlägel. Namens Fortuna, dat voornamelijk gevaarlijk werd vanuit de omschakeling, waren Semedo en Emil Hansson dichtbij de openingstreffer, maar Semedo was ongelukkig in de afronding en Hansson zag de rebound van de lijn gehaald worden door Tommy St. Jago.

Een kleine tien minuten na rust werd de ban dan eindelijk gebroken door Utrecht. De man in vorm, Mimoun Mahi, promoveerde een hoekschop van Kerk tot doelpunt en maakte daarmee zijn vierde treffer in de laatste drie duels: 1-0. Lang kon Utrecht niet genieten van de voorsprong, nadat Sebastian Polter na ruim een uur spelen voor de gelijkmaker tekende. Uit een corner van Geroge Cox was Polter in de lucht te sterk voor van de Streek: 1-1.

In de slotfase sloeg de vermoeidheid toe en zag Mahi een inzet vanuit de draai over het doel van Yanick van Osch gaan en kopte Semedo een voorzet van Martin Angha op de lat. Gescoord zou er niet meer worden en dus bleef het moeizaam scorende Utrecht voor het zevende Eredivisie-duel op rij zonder zege. Trainer Sjors Ultee zet met Fortuna de goede lijn door en blijft na twee zeges voor de derde wedstrijd op rij ongeslagen.