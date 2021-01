Na Real Madrid en Man City acteert Iker Pozo nu op de Nederlandse velden

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Iker Pozo, die na de jeugdopleidingen van Real Madrid en Manchester City bij FC Eindhoven zijn eerste minuten in het profvoetbal maakt.

Iker Pozo spendeerde de eerste vijf jaar van zijn nog prille loopbaan in La Fábrica, zoals de bijnaam van de fameuze jeugdopleiding van Real Madrid luidt. De acht daaropvolgende jaren bracht hij door op de hypermoderne Etihad Campus van Manchester City. Twee keer reisde hij in het zogenaamde pre-season met het sterrenensemble van de Engelse grootmacht naar de Verenigde Staten en Azië. Nu staat Pozo dagelijks op het kunstgras van het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven. Pozo haalt de schouders op en lacht bescheiden. “Het is niet zo dat ik bij Real Madrid en Manchester City in het eerste heb gespeeld”, zegt hij nuchter. “Ik heb in de jeugdopleiding gespeeld en had bij City geen kans om door te stromen naar het eerste, dus ik moest op huurbasis vertrekken om wedstrijden te spelen. Het klinkt misschien als een stap terug, maar zo voel ik dat niet.”

Pozo speelde acht jaar voor Manchester City, alvorens hij afgelopen zomer op huurbasis naar FC Eindhoven vertrok.

Lang volgde Pozo de voetsporen van zijn vier jaar oudere broer José Ángel. Eerst vanuit hun geboortedorp Fuengirola, ten zuiden van Málaga aan de Costa del Sol. Daar werd de oudste telg van de gebroeders Pozo la Rosa op elfjarige leeftijd ontdekt door scouts van Real Madrid bij UD Fuengirola Los Boliches. Het hele gezin verhuisde van de Spaanse zuidkust naar de hoofdstad en ook jongste telg kwam in de jeugdopleiding van Real Madrid te spelen. De meeste aandacht ging in die tijd echter uit naar diens broer, voor wie Manchester City in 2012 op zijn vijftiende 2,8 miljoen euro neertelde. Voor de tweede keer verhuisde het hele gezin Pozo voor het voetbal, deze keer naar Engeland. “Het was juist een mooie mogelijkheid. Engeland is een goede plek om je te ontwikkelen, dus ik heb nergens spijt van. Natuurlijk was het lastig om Real Madrid te verlaten, het is toch een droom daar te spelen. Maar mijn ouders vertrokken ook naar Manchester en ik volgde mijn broer in die tijd. City is ook een prachtige club en bood een mooie uitdaging.”

De wegen van de gebroeders Pozo scheidden in 2015. José Ángel werd in de jeugdopleiding van Manchester City Mini-Messi genoemd en speelde vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht, maar keerde na drie jaar terug naar Spanje. Op het moment dat zijn broer Manchester City verliet voor Almería, kreeg Pozo juist zijn eerste contract in Engeland. “Ik heb zijn voetsporen gevolgd, tot we groot waren”, lacht hij. Pozo speelde in de afgelopen drie seizoenen in de Onder-23 van Manchester City, heeft veertien wedstrijden in Youth League achter zijn naam staan en mocht zich verschillende keren op het trainingsveld bij het eerste elftal melden. In de zomers van 2018 en 2019 maakte hij deel uit van de selectie voor de zogenaamde pre-season tour van Manchester City door de Verenigde Staten en Azië.

José Pozo viert namens het nu op het tweede niveau uitkomende Rayo Vallecano een doelpunt tegen Barcelona in november 2018. De aanvallende middenvelder, voormalig international van Jong Spanje, speelde na zijn vertrek bij Manchester City drie jaar voor Almería, alvorens hij de overstap naar Rayo Vallecano maakte.

“Ik heb twee voorbereidingen meegedraaid met het eerste elftal, dat is een buitengewone ervaring voor een jonge speler. We gingen de hele wereld over en ik trainde met hele goede spelers, onder Pep. We hadden een normale verstandhouding, er zaten veel Spaanstalige spelers in de selectie. Vanwege de taal was het wel wat makkelijker. Ik kon goed opschieten met de Spaanstalige jongens, we hebben dezelfde cultuur. Bijna iedereen in de eerste selectie spreekt Spaans, ook al is het maar een paar woorden. Het was wel prettig om veel Spaans om me heen te horen”, vertelt Pozo. Zijn speciale aandacht op de training ging ook uit naar een landgenoot: David Silva. “Kijk wat voor carrière hij heeft gehad. Er was binnen de selectie heel veel respect voor hem. Op de training kijk je uiteraard naar hem. Hij is iets aanvallender, meer een tien. Ik wil meer als Fernandinho spelen, hij is iets meer een controlerende middenvelder.”

Pozo was afgelopen zomer na drie jaar in de Premier League 2 te hebben gespeeld toe aan speelminuten in het profvoetbal. Via directeur Justin Goetzee, die vanuit zijn tijd bij NAC Breda nog connecties bij Manchester City had, verscheen de naam van de middenvelder op het verlanglijstje bij FC Eindhoven. “Ik kende de club hiervoor niet. PSV kende ik, uiteraard. Maar FC Eindhoven? Nee. De Keuken Kampioen Divisie volgde ik verder ook niet”, bekent Pozo in alle eerlijkheid. “Nadat ik van de interesse hoorde, ben ik wat highlights gaan zoeken. Het is vrij logisch dat je de competitie niet volgt als je uit Engeland of Spanje komt, tenzij je iemand kent die er speelt. Het was enigszins verrassend dat ik hierheen kwam, ik had deze stap in eerste instantie niet verwacht.”

“Ik ben hier eerst eens gaan kijken en raakte overtuigd. Nederland is een goed land voor jonge spelers. Het nationale team speelt goed voetbal, de voetbalstijl is heel technisch. Kijk naar Johan Cruijff. Spanje en Nederland waren de voornaamste opties voor mij. De League One en League Two zijn moeilijkere competities. De spelers hier zijn technisch onderlegd en je hebt meer ruimte om te spelen. Er komen veel jongens van Engelse topclubs, daaruit blijkt dat Nederland een goede plek is om je te ontwikkelen”, gaat Pozo verder. Zodoende vindt de Spanjaard zich dit jaar terug in Meerhoven, een vinex-wijk van Eindhoven.

“Het is heel rustig en stil, dat is prima. Ik heb een hond en ga iedere dag wandelen in het park. Toen ik hier net kwam, was ik geregeld in de stad te vinden. Voor food and shopping, you know? Maar nu is alles dicht. Mijn levensstijl is sowieso anders, omdat dit een raar seizoen is. Het is lastig dat je er niet echt uit kunt, iedere dag is hetzelfde. Het was geen probleem om te wennen aan het leven in Nederland. Ik wist al hoe het was om mijn plek te vinden in een nieuw land, omdat ik op jonge leeftijd naar Engeland was gekomen. Dat was wél een probleem, omdat mijn Engels nog niet zo goed was. Het was lastig om met mensen te communiceren. Het scheelt dat er goed Engels wordt gesproken, dat maakt het een stuk makkelijker.” Buiten het veld vond Pozo razendsnel zijn plek in Nederland, maar binnen de lijnen duurde dat in zijn eigen woorden iets langer.

Pozo schiet raak in het oefenduel met Jong PSV in de voorbereiding op dit seizoen.

Toch is Pozo sinds zijn komst naar FC Eindhoven in principe onbetwist basisspeler in het elftal van trainer Ernie Brandts. Daarin speelt hij wel in een iets meer aanvallende rol dan hij bij Manchester City gewend was. “Daar was ik de enige defensieve middenvelder. FC Eindhoven speelt met twee controlerende middenvelders, waardoor ik meer vrijheid heb. Eén van de twee kan vooruit denken, dus ik krijg meer ruimte om me aanvallend te laten gelden. Ik ontwikkel nu andere kwaliteiten, bijvoorbeeld afronden en positie kiezen rond het strafschopgebied.” In zeventien wedstrijden scoorde Pozo daardoor al twee keer voor FC Eindhoven, terwijl hij voor de Onder-23 van Manchester City bijvoorbeeld geen enkele keer scoorde. “Het is lastiger om hier aan de bal te zijn, want er zit direct iemand in je nek. Er lopen in de Premier League 2 veel talenten rond, dat is logisch met clubs als City, Arsenal, Chelsea en Liverpool. In de Keuken Kampioen Divisie liggen de intensiteit en het tempo hoger.”

Het is de vraag hoe de toekomst van Pozo na dit seizoen er uitziet. Eerst wil hij met FC Eindhoven in ieder geval de play-offs halen en met zoveel mogelijk doelpunten daar zijn steentje aan bijdragen. Maar daarna? Toch nog in de voetsporen van zijn broer, die tegenwoordig voor Rayo Vallecano speelt, treden met een debuut in het eerste elftal van Manchester City? “Ik weet niet wat er voor plan met mij is. Als het goed gaat, kan ik opnieuw verhuurd worden. De Eredivisie zou een mooie stap zijn, waarom niet?”

Naam: Iker Pozo

Geboortedatum: 6 augustus 2000

Club: FC Eindhoven (gehuurd van Manchester City)

Positie: middenvelder

Sterke punten: passing, uithoudingsvermogen, techniek

