André Villas-Boas bedreigt en intimideert Franse journalist op persmoment

Jeroen van Poppel 17 december 2020 • Laatste update: 18:44

La Provence spreekt donderdag schande van een voorval dat de avond ervoor plaatsvond op de persconferentie van Olympique Marseille. André Villas-Boas, de trainer van de Franse topclub, zou journalist Jean-Claude Leblois van de Franse krant daar bedreigd hebben en zelfs fysiek hebben geïntimideerd.

Villas-Boas leeft al lange tijd op gespannen voet met de Franse sportjournalisten. De resultaten van Olympique Marseille zijn dit seizoen wisselvallig: in de Champions League eindigde l'OM onderaan in de groep en journalist Leblois schreef deze week een kritische analyse over Villas-Boas. Daarin maakte de journalist van La Provence de balans op van de loopbaan van de Portugese trainer, met daarin de resultaten uit zijn gehele carrière.

Marseille ging woensdag in de Ligue 1 onderuit bij Stade Rennes (2-1) en Villas-Boas verscheen na afloop van dat duel al slecht gehumeurd op de persconferentie. Aan het einde van het perspraatje ging Villas-Boas naar Leblois toe en sloeg hij hem twee keer hard op de schouders. "Ga zo door, ik ga je een keer pakken", beet de oefenmeester de journalist toe. "Als ik het geluk heb om jou een keer te pakken... Ga zo door, goed bezig."

Twintig minuten later kwam Villas-Boas de journalist opnieuw tegen in de catacomben van het stadion van Stade Rennes. De trainer van Marseille maakte beledigingen in het Portugees: 'dubieuze vergelijkingen met uitwerpselen', aldus La Provence. Ook herhaalde Villas-Boas: "God gaat me ooit de kans geven om jou te pakken." Oud-voetballer Ricardo Carvalho, de assistent-coach van Villas-Boas, moest eraan te pas komen om de trainer in bedwang te houden.

"Een onaanvaardbare houding die La Provence met klem veroordeelt en die niet onbeantwoord zal blijven", schrijft de krant, die de zaak gaat voorleggen aan de Unie van sportjournalisten in Frankrijk. De krant voelt zich door Villas-Boas ernstig aangetast in de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie.