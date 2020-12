Rechter houdt crematie Diego Maradona tegen vanwege vermoeden van zestal

Yanick Vos 17 december 2020 • Laatste update: 14:27

De rechtbank in Buenos Aires heeft bepaald dat het lichaam van Diego Maradona niet mag worden gecremeerd. Er moet in de toekomst een beroep op het DNA van Maradona kunnen worden gedaan, mocht dit nodig zijn voor een vaderschapstest. Het stoffelijk overschot van de Argentijnse legende zal daarom niet worden verbrand.

Volgens de advocaat van Maradona zijn er al DNA-monsters afgenomen, maar mag desondanks niet worden overgegaan tot een crematie. Maradona overleed eind vorige maand op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval en werd een week later iets buiten Buenos Aires begraven. Juridisch onderzoek moet uitwijzen of zes mensen, die beweren dat Maradona hun biologische vader is, in het gelijk worden gesteld. Mogelijk wordt hierbij een DNA-onderzoek afgenomen. Maradona heeft vijf kinderen, waarvan er vier in Argentinië leven en één in Italië. Zij zijn door de wereldkampioen van 1986 erkend.

Het afscheid van Maradona leidde tot chaotische taferelen in de straten van Buenos Aires. Bij de ceremonie mochten alleen familieleden en een aantal vrienden aanwezig zijn. De auto met de kist werd onder strenge beveiliging naar binnen gereden, terwijl buiten de begraafplaats duizenden mensen zich hadden verzameld om de oud-international een laatste eer te bewijzen. Een medewerker van een uitvaartonderneming liet zichzelf op de foto zetten naast de kist van Maradona, tot ongeloof van de advocaat van Maradona. De man meldde zich later bij de politie.