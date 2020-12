Fer gewezen op parallel tussen uitduels met Wolfsberger en Vitesse: ‘Is dat zo?’

Leroy Fer maakte vorige week in het Europa League-duel tussen Wolfsberger AC en Feyenoord (1-0) zijn rentree na negen weken afwezigheid. De dertigjarige middenvelder maakte vervolgens ook minuten in de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Het is de vraag of Fer nu komende zondag kan starten in de uitwedstrijd tegen Vitesse, waar Feyenoord volgens het Algemeen Dagblad een vergelijkbare ‘knollentuin’ wacht als in Oostenrijk.

De staat van het veld in het Worthersee Stadion, waar Wolfsberger AC zijn Europese thuiswedstrijden speelt, was erbarmelijk. Het Algemeen Dagblad schrijft dat Feyenoord in Arnhem hetzelfde kan verwachten. “Is dat zo? Dat veld in Oostenrijk was echt belabberd, ik vind niet dat het kan bij een Europese wedstrijd”, reageert Fer in gesprek met de krant. “Maar excuses tellen niet in topsport. Je moet je altijd weer aanpassen aan de omstandigheden.”

Fer kwam in Venlo een kwartier voor het einde binnen de lijnen als vervanger van João Teixeira. “Even minuten maken, want er zijn geen oefenwedstrijden om ritme op te doen. Het idee is voor de winterstop zo te werk te gaan en dan in januari bij de herstart er weer helemaal staan”, zegt de middenvelder. Hij liep in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1) een scheur in de hamstring op. “De verwachting was dat het herstel nog langer zou duren, maar gelukkig ben ik eerder terug. Nee, ik voel niets meer. Ik maakte tegen VVV een sliding aan die kant, dan voel je dat het echt allemaal in orde is.”

In de afgelopen weken moest Fer zijn ploeg steunen vanaf de tribune. “Ja, ik riep weleens iets. Ik probeerde er altijd bij te zijn en ook vanaf de tribune mee te doen. Met een beetje coachen of steunen, hoe je het wil noemen. Ach, het is gewoon het bekende verhaal van de speler die een tijdje niet kan spelen. Dat is heel frustrerend. Zeker bij wedstrijden waarin de ploeg het moeilijk heeft”, stelt Fer, die benadrukt dat Feyenoord vorig seizoen hard geknokt heeft om de Europa League te bereiken. Hij moest alle Europese wedstrijden dit seizoen aan zich voorbij laten gaan. "Het was niet goed genoeg tegen Wolfsberger AC. Dan komt er kritiek, dat weet je als je bij Feyenoord speelt.”

“Natuurlijk ben je dan down. Maar je moet weer verder. De competitie en de beker; er is voor Feyenoord nog van alles om voor te vechten. Daar hebben we iedereen voor nodig. Daarom was het jammer dat nu Steven Berghuis weer geblesseerd uitviel tegen VVV. Als hij niet kan spelen, is dat het grootste gemis dat ons elftal kan voelen”, gaat Fer verder. Tegen VVV mocht hij van de medische staf nog maximaal dertig minuten spelen. “Nu kan dat meer zijn, maar een hele wedstrijd gaat nog niet. We zien het wel."