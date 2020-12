Luuk de Jong kan in Lucena mede dankzij Idrissi eindelijk weer juichen

Sevilla heeft zich dinsdagavond voor de tweede ronde van de Copa del Rey geplaatst. Het team van Julen Lopetegui had geen kind aan vierdeklasser Ciudad de Lucena: 0-3. Oussama Idrissi, Karim Rekik en Luuk de Jong verschenen aan het startsignaal en de Oranje-international maakte een einde aan zijn doelpuntloze reeks sinds 28 oktober. De 0-2 betekende zijn eerste treffer in negen duels in alle competities.

Sevilla legde in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning. Na iets meer dan een minuut spelen lag de bal reeds achter Adrián Soto: na een goede kapbeweging werkte Óscar de bal achter de doelman. Een uitstekende tegenaanval van Sevilla stond dik tien minuten later aan de basis van de 0-2. Na een goede actie van Idrissi aan de linkerkant ontving De Jong de bal en na twee goede schijnbewegingen trof hij doel.

De paal stond na 36 minuten een goal van Idrissi in de weg. De aanvaller kwam vanaf links naar binnen en zag zijn schot met rechts op het aluminium eindigen. Twee minuten voor de pauze viel de 0-3 alsnog. Na een charge van Michael Conejero op Óscar ging de bal op de stip en Joan Jordán faalde niet vanaf elf meter.

In de tweede helft vocht Ciudad de Lucena voor wat het waard was, maar tegen de individuele kwaliteiten van Sevilla was de vierdeklasser uit Córdoba niet opgewassen. Idrissi maakte tien minuten voor tijd plaats voor Lucas Ocampos; De Jong was in de rust reeds vervangen door Carlos Fernández. Sevilla, nummer vijf in LaLiga, speelt komende zaterdag in LaLiga in eigen huis tegen Real Valladolid.