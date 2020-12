Chelsea zakt door ondergrens: geen koppositie maar tweede nederlaag

Chelsea overnacht niet als koploper van de Premier League. Het team van manager Frank Lampard had bij winst op Everton in ieder geval tijdelijk boven Liverpool en Tottenham Hotspur kunnen staan, maar de ploeg van Carlo Ancelotti hield de drie punten op Goodison Park. Een flater van Edouard Mendy stond aan de basis van de enige treffer: 1-0. Het is voor the Toffees pas de tweede zege in de laatste acht competitieduels.

Everton had in de eerste helft nog geen dertig procent balbezit, maar toch slaagde het team van Ancelotti er grotendeels in om Chelsea van zich af te houden. De openingstreffer in de twintigste minuut was een cadeautje van Mendy. Dominic Calvert-Lewin probeerde een bal van Mason Holgate te controleren in het strafschopgebied en werd vervolgens door een nogal onbeholpen Mendy tegen de grond gewerkt. Jonathan Moss wees meteen naar de stip en Gylfy Sigurdsson stuurde Mendy vanaf elf meter de verkeede hoek in.

Chelsea, dat zonder de geblesseerde Hakim Ziyech speelde, slaagde er in het restant van de eerste helft niet in om de achterstand weg te poetsen. Liefst dertien keerde stuurde het team van Lampard een voorzet richting het strafschopgebied, maar slechts drie keer kon er ook iets goeds mee worden gedaan. Met name Reece James liet het op dat gebied afweten. De rappe Richarlison was ondertussen een blok aan het been voor de verdedigers van Chelsea. Vijf minuten voor de pauze voorkwam Mendy dat het lage schot van de Braziliaan de 2-0 betekende.

Ook na de onderbreking had Chelsea liefst zeventig procent balbezit, maar de bezoekers deden er helemaal niets mee. Het team van Lampard zat niet lekker in de wedstrijd en maakte bovendien een onzekere indruk als Everton erin slaagde om te counteren. Tot overmaat van ramp leek de thuisploeg na ruim een uur spelen een strafschop te krijgen toen Calvert-Lewin dit keer door Ben Chilwell onderuit werd gehaald, maar de VAR constateerde buitenspel.

Met Tammy Abraham in de plaats van Kai Havertz probeerde Lampard nog de wedstrijd te kunnen kantelen, maar zonder resultaat. Het was veelzeggend dat James de meeste doelpogingen (drie) achter zijn naam had staan en de rest van de spelers van Chelsea maximaal één. De Londenaren werken dinsdag een midweekse uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers af; Everton gaat op bezoek bij Leicester City.