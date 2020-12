Bekijk hoe Mohamed Salah in één seconde tijd liefst drie records brak

Mohamed Salah schreef woensdagavond geschiedenis in het tenue van Liverpool. De aanvaller tekende in het duel met FC Midtjylland (1-1) in de groepsfase van de Champions League al na 55 seconden voor het openingsdoelpunt. Dat was de snelste treffer ooit van the Reds in het Europese miljardenbal. Het was ook het snelste doelpunt ooit van de Egyptenaar in Europa, waar hij in alle competities 171 keer trefzeker was. Daarnaast is Salah nu alleen de topscorer van Liverpool in de Champions League met 22 doelpunten. Tot woensdagavond deelde hij dat record met clubicoon Steven Gerrard (21 treffers). Bekijk hieronder de samenvatting.

De samenvatting van FC Midtjylland - Liverpool