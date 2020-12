Boy Deul helpt FC Volendam met verwoestend schot aan late zege

FC Volendam heeft zich maandagavond in de slotfase verzekerd van de drie punten. Op bezoek bij Excelsior zegevierde Volendam mede dankzij twee treffers van Boy Deul: 2-3. Met de overwinning profiteerde Volendam maximaal van het puntverlies van de concurrentie, maar blijft zesde; Excelsior blijft steken op de twaalfde plek van de ranglijst.

Het was Volendam dat na amper veertien minuten spelen de score al wist te openen. Deul kreeg een teruglegbal op de rand van het zestienmetergebied, waarna de middenvelder via het been van tegenstander Hervé Matthys het doel vond: 0-1. Drie minuten na de openingstreffer kwam Excelsior met het antwoord. Luigi Bruins kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied, waarna hij richting het doel snelde en keeper Joey Roggeveen in de korte hoek verschalkte: 1-1.

Na een half uur spelen kwamen de Rotterdammers zelfs aan de leiding. Siebe Horemans stond goed gepositioneerd om uit een indraaiende hoekschop de 2-1 binnen te knikken. Ook Excelsior kon niet lang genieten van hun voorsprong, daar Volendam zeven minuten voor rust op gelijke hoogte kwam. Martijn Kaars ontving een splijtende pass in het strafschopgebied en slaagde erin de bal langs de goede kant van de paal te schuiven: 2-2.

Halverwege het tweede bedrijf kreeg Excelsior een goede mogelijkheid van afstand, maar de paal bracht redding op het schot van Reuven Niemeijer. Tien minuten voor tijd werd het aluminium wederom geraakt: Antonucci raakte namens Volendam van buiten de zestien hard de lat. Drie minuten voor het eindsignaal kwamen de bezoekers toch nog tot scoren. Deul kreeg de bal net buiten de zestien en hielp zijn ploeg met een verwoestend schot aan de zege: 2-3.