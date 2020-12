Joey Veerman leeft mee met vriend van FC Volendam: ‘Hij is zijn vader verloren’

Joey Veerman baalt stevig van het 2-2 gelijkspel van sc Heerenveen tegen PSV. De middenvelder liet vlak voor tijd een grote kans op de 3-1 liggen, waarna Joël Piroe vanuit de tegenvaanval voor de gelijkmaker tekende. Veerman had zondag graag willen scoren voor zijn 22-jarige vriend Alex Plat, wiens vader zaterdag onverwacht op 56-jarige leeftijd overleed.

“Ik moet die laatste bal binnenschieten, ongelooflijk”, aldus Veerman na afloop in gesprek met FOX Sports. “Die keeper (Yvon Mvogo, red.) gooit zich ervoor. Dat deed hij vrij aardig. Ik wilde de bal door zijn benen schuiven, meer had ik niet kunnen doen. Dan ook nog die penalty: die had ik gepakt, maar toen stond Henk buitenspel. Jammer, maar daarna moeten we ook gewoon een overtreding maken.”

Diep in blessuretijd wees scheidsrechter Bas Nijhuis naar de stip. Door ingrijpen van de VAR ging de strafschop echter niet door. Daar baalde Veerman extra van, omdat hij een emotionele reden had om graag te willen scoren. “Een maat van me speelt bij FC Volendam en hij is zijn vader gisteren verloren. Ik wilde graag een goal voor hem maken, dat was heel mooi geweest. Ik baal heel erg.” Presentator Jan Joost van Gangelen liet vervolgens in de studio weten dat het gaat om de vader van FC Volendam-middenvelder Plat.

Heerenveen-spits Henk Veerman houdt gemengde gevoelens over aan de wedstrijd tegen PSV. “We hebben het nu veel beter gedaan dan tegen AZ (0-3, red.), maar als je het bijna beslist met de 2-1 en het dan nog zó weggeeft... Daar valt een hoop over te zeggen”, aldus de aanvoerder. Volgens Veerman voerden sommige spelers niet hun taak uit. “Daar word ik best wel link van ja. In de negentigste minuut, thuis tegen PSV, dan mag je zo'n goal niet meer incasseren.”