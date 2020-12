‘Heel jammer om te zien hoe hij met zijn kansen bij Barcelona omgaat’

Met het winnen van negen van de laatste tien competitiewedstrijden mag SC Cambuur zich na vijftien speelrondes inmiddels weer koploper noemen in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen bivakkeerden vorig seizoen ook bijna het gehele seizoen op de eerste plaats, maar mochten zoals bekend door het voortijdig afbreken van de competitie niet promoveren. Dat had voor routinier Calvin Mac-Intosch het mooiste moment van zijn loopbaan moeten worden, dus is hij dit jaar extra gefocust om zijn club alsnog naar de Eredivisie te helpen.

Door Thijs Verhaar

“Trouwens, vorig seizoen was natuurlijk ook een soort hoogtepunt”, roept de 31-jarige verdediger ineens uit als hij in gesprek met Voetbalzone terugblikt op alle voorlopige pieken en dalen uit zijn carrière. Een kleine vijf minuten eerder had hij de niet toegekende promotie van Cambuur nog geschaard onder de zwarte bladzijdes uit zijn leven, maar als een echte rasoptimist slaagt de centrale verdediger er toch in om ook de positieve kanten te zien. “We speelden met het hele elftal zó goed dat seizoen. Dat ga ik ook nooit meer vergeten en het betekent ook dat ik het mooiste moment van mijn carrière als het goed is nog voor de boeg heb. Dat is ook wel bijzonder om op mijn leeftijd nog te kunnen zeggen.”

Mac-Intosch zegt er al het mogelijke aan te doen om dit seizoen alsnog die titel te veroveren, maar weerspreekt dat de ploeg het gevoel heeft dat men extra gas moet geven om duidelijk te maken dat Cambuur echt de beste is in de competitie. Desondanks zijn de cijfers na vijftien duels veelzeggend: vijftig (!) doelpunten voor, vijftien tegen. “Het klopt dat we gretig zijn en het is speciaal dat je er zeven maakt tegen een directe concurrent (7-2 tegen Almere City, red.), maar we spelen gewoon zo getergd zonder dat we geforceerd bezig zijn om onszelf te bewijzen. Die vastberadenheid zat vorig seizoen ook al in onze manier van spelen. We willen elke dag beter zijn dan de dag ervoor, dus zijn we elke keer weer op jacht naar een mooie uitslag.”

Cambuur hield 37 punten over aan de eerste 15 duels: 3 meer dan Almere City en 6 meer dan De Graafschap.

De ploeg won onlangs de eerste periodetitel en weet zich daardoor nu al verzekerd van de nacompetitie, maar het grote Friese doel is om directe promotie af te dwingen. “Pas dan denk ik dat ik het vorige seizoen een klein beetje los kan laten”, aldus Mac-Intosch. Nu schiet de duidelijke ‘wat als’-vraag nog geregeld door zijn hoofd. “Ik denk dat iedereen binnen de selectie daar wel last van heeft. De laatste weken gaat het gelukkig heel goed met Cambuur, maar aan het begin van het seizoen lieten we een paar keer punten liggen. Vooral op die momenten schoot het door mijn hoofd dat we hier eigenlijk niet horen te zijn. Ik denk niet dat ik het ooit echt een plekje ga kunnen geven”, stelt Mac-Intosch, die verder vol enthousiasme praat over zijn tijd in Leeuwarden.

Mac-Intosch begon in de jeugd van Ajax en verruilde het hoogste jeugdteam in 2009 voor Haarlem, dat hem na één seizoen liet vertrekken naar Telstar. Vier jaar later stapte hij over Cambuur, dat hem twee seizoenen in de Eredivisie gunde. Daarna volgden twee buitenlandse avonturen en twee korte dienstverbanden bij Almere City en Fortuna Sittard, om in de zomer van 2019 toch weer neer te strijken bij de Friese formatie van trainer Henk de Jong. “Het is gewoon een heel fijne club. Iedereen kent elkaar, van kantoorpersoneel tot selectieleden en van technische staf tot materiaalmannen. Ook de supporters spelen natuurlijk een grote rol, maar daar hebben we nu helaas minder profijt van dan vorig seizoen. Toch waren zij een van de hoofdredenen dat ik terug ben gekomen.”

Op het veld geldt de opbouwend sterke Mac-Intosch als slot op de deur voor doelman Sonny Stevens en in de kleedkamer is de 31-jarige vooral een sfeermaker. “Ik houd er wel van om een lolletje te maken en sta vooraan als er gelachen kan worden. Toch kan ik ook heel serieus zijn, want ik doe mijn best om iedereen scherp te houden. Als we onze taken samen uitvoeren, is het heel moeilijk om van ons te winnen. Maar als we het niet doen, zijn we helemaal niet zo goed. Snap je? Ik weet dat iedereen ons als titelkandidaat nummer 1 ziet, dus moeten we dat zien waar te maken”, aldus de routinier, die dit weekend zijn 250e wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal afwerkte.

Mac-Intosch, afgelopen vrijdag spelend tegen zijn oude club Telstar, staat nu op 204 duels in de KKD, plus 46 in de Eredivisie.

Dit seizoen stond hij tot nu toe bij elk duel aan de start. Grinnikend geeft hij toe dat hij zo langzamerhand op een leeftijd komt dat spelers extra rust nodig hebben, maar zelf heeft hij daar nog totaal geen behoefte aan. “Natuurlijk kost het voor mijn lichaam steeds meer tijd om te herstellen, maar ik vind het lekker hoor, om alles te spelen. Ik hoop zeker nog een aantal jaar mee te kunnen en op deze voet door te kunnen gaan. In mijn jongere jaren bij Ajax had ik veel last van blessures, dus sindsdien luister ik heel goed naar mijn lichaam. Dat helpt enorm en je moet natuurlijk ook een beetje geluk hebben dat je niet tegen contactblessures aanloopt.”

En over mazzel heeft Mac-Intosch naar eigen zeggen niets te klagen in zijn carrière. “Natuurlijk is het jammer dat ik nooit mijn debuut mocht maken bij Ajax, maar elke carrière loopt uiteindelijk zoals ie moet lopen. Mijne is langs diverse andere clubs gegaan en daar ben ik heel blij mee. Ik heb zoals je zegt meer dan tweehonderd wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op mijn palmares staan en ook nog een mooi aantal in de Eredivisie, dus daar ben ik gewoon tevreden mee. Ik heb van geen enkele keuze spijt en zou niets anders hebben aangepakt met de kennis van nu”, betoogt de verdediger, die bij het Engelse Port Vale wel een zeer moeizame periode meemaakte in het buitenland.

Na zijn eerste periode bij Cambuur besloot hij zijn droom waar te maken met een buitenlands avontuur. “Iedereen droomt van Engeland, of het nou de Premier League, de Championship of in mijn geval de League One is. Het is gewoon een prachtig voetballand, maar als je niet speelt, ben je niet gelukkig”, aldus Mac-Intosch. “Toch kan ik ondanks het teleurstellende verloop daar wel zeggen dat ik mijn droom heb nagejaagd.” Hij werd gehaald op voorspraak van een Portugese trainer, die helaas voor de geboren Amsterdammer kort na zijn komst werd ontslagen. “Toen had ik de keuze om te vertrekken of om mee te trainen met de reserves. Gelukkig kon ik daarna snel bij Almere City terecht en heb ik later op het tweede niveau van Noorwegen wel een mooie tijd gekend bij Notodden.”

Mac-Intosch speelde in 2017/18 bij Almere City, dat nu misschien wel de grootste concurrent is voor de titel: 'Op basis van de onderlinge wedstrijd (7-2 winst, red.) zou ik zeggen 'niet echt', maar zo lang ze veel punten blijven pakken, zijn ze gevaarlijk voor ons.'

Ook daar bleef hij uiteindelijk maar een half jaar omdat hij niet langer van zijn gezin gescheiden wilde zijn. “Ik heb twee mooie kinderen en het was een heel gedoe geweest om hun en mijn vrouw mee te laten verhuizen. Daarom ben ik daar na het einde van de competitie weer vertrokken, maar het was mede door de aanwezigheid van mijn goede vriend Gaston Salasiwa toch een heel mooie ervaring die niemand mij meer afpakt”, aldus Mac-Intosch, die dat verhaal maar wat graag deelt aan de jonge pupillen van Cambuur. “Ik loop stage bij de Onder-13 en vind het heel leuk om die jongens wat tips te geven. Het is zo mooi om te zien hoe ze dat gelijk oppakken en daardoor groeien als speler. Het is zeker een ambitie van mij om na mijn carrière verder te gaan in het trainingsvak.”

De jonge talenten van Cambuur krijgen van Mac-Intosch tactische training, maar ook discipline staat hoog in het vaandel bij de centrale verdediger. “Je wilt die jongens voetballend beter maken, maar ik probeer ze ook wat levenslessen mee te geven. Zorgen dat je altijd op tijd komt, bijvoorbeeld. Dat soort kleine dingetjes zijn gewoon heel belangrijk in het professionele voetbal”, weet Mac-Intosch, die aangeeft dat een Ousmane Dembélé van Barcelona bij hem aan het verkeerde adres zou zijn als de geruchten over zijn matige mentaliteit op waarheid zijn berust. “Dat vind ik zo enorm zonde. Er zijn heel veel jongens die een kans bij een topclub verdienen en hem niet krijgen. Dan is het heel jammer om te zien hoe hij met die mogelijkheid omgaat.”

Zelf denkt hij wel het maximale uit zijn carrière gehaald te hebben. “Met mijn hoeveelheid talent wel, denk ik. Natuurlijk had ik verder kunnen zijn als bepaalde dingen wel of niet waren gebeurd, maar ik heb er in ieder geval altijd alles aan gedaan”, verzekert de 31-jarige Mac-Intosch. Hij is in het bezit van een aflopend contract bij Cambuur, dat wel de optie heeft om de verbintenis met een jaar te verlengen. “Ik weet niet of mijn kansen groter of kleiner worden als we promoveren. Ik zou het in ieder geval heel mooi vinden als ik weer met Cambuur naar de Eredivisie mag, maar dat is aan de club. Ik hoop nog zeker vijf jaar prof te kunnen blijven en ga er dit seizoen wederom alles geven om die titel te winnen. Dat verdient deze club.”