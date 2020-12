Oosting zorgt voor unicum tegen minst gepasseerde defensie van Go Ahead

Jong AZ heeft voor de eerste keer ooit een overwinning geboekt op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Alkmaarse beloften wonnen met 0-1 in de Adelaarshorst, door een rake vrije trap van Thijs Oosting in het begin van de tweede helft. Door de verrassende nederlaag tegen Jong AZ, dat voorafgaand aan het bezoek aan Deventer de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie deelde met FC Dordrecht, verliest Go Ahead Eagles voorlopig een plek die aan het einde van het seizoen rechtgeeft op deelname aan de play-offs.

Het seizoen voor Go Ahead Eagles verloopt nog niet geheel zoals gewenst, maar het thuisduel met Jong AZ leek een mogelijkheid te bieden om wat te klimmen op de ranglijst. De Alkmaarse beloften bezetten voorafgaand aan het bezoek aan Deventer de voorlaatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met evenveel punten als hekkensluiter FC Dordrecht. Bovendien won Jong AZ nog nooit in de Adelaarshorst en kon Go Ahead Eagles terugvallen op de minst gepasseerde defensie van de competitie, die in acht van de dertien wedstrijden de nul hield en in de resterende duels twaalf doelpunten incasseerde.

Tegelijkertijd scoorde Go Ahead Eagles voorafgaand aan het duel met Jong AZ slechts vijftien keer en dat bleek ook in de eerst helft het manco. Frank Ross zorgde na een kleine twintig minuten spelen voor het eerste gevaar, waarna Jay Idzes een dubbele mogelijkheid kreeg: zijn eerste poging ging naast en de tweede inzet werd gekeerd door Jong AZ-doelman Beau Reus. Oosting zorgde voor de enige dreiging namens Jong AZ in de eerste helft, maar Sam Beukema verijdelde een gevaarlijke aanval.

Toch kwam Jong AZ kort na rust op voorsprong, toen Oosting raak schoot vanuit een vrije trap. Kort daarna kregen de bezoekers direct een mogelijkheid om de score te verdubbelen, toen Mohamed Taabouni een schot op de vuisten van doelman Jay Gorter zag eindigen. In het restant van de tweede helft zocht Go Ahead Eagles nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Zakaria Eddahchouri schoot net naast, terwijl invaller Jacob Mulenga het dichtst bij was. De kopbal van de spits belandde echter op de lat. Doordat ook Eddahchouri daarna nog faalde in kansrijke positie, vertrok Jong AZ met een overwinning uit Deventer.