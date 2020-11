Erik ten Hag hoopt uitspraak van Marc Overmars te logenstraffen

Erik ten Hag bevestigt maandagavond op de persconferentie dat Ajax in de uitwedstrijd tegen Liverpool dinsdag kan beschikken over een fitte selectie. Davy Klaassen, Daley Blind, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch zijn allen hersteld van lichte klachten en zullen vermoedelijk in de basisopstelling staan. "Wij zijn er wel uit hoe we het gaan doen, jullie gaan het morgen zien", aldus de trainer van Ajax.

Ajax heeft de coronatests van de UEFA doorstaan, zo bevestigt Ten Hag. "We hebben een fitte selectie meegenomen, denken we. Ze zijn allemaal aan boord, we gaan zo trainen. Daarna trekken we onze conclusies", aldus de oefenmeester, die zijn strijdplan klaar heeft. "We moeten ons eigen spel spelen. Natuurlijk weten we dat er een grote mate van pressie (door Liverpool, red.) komt. We zullen dus goed aan de bal moeten zijn en de ruimtes achter de laatste linie moeten benutten."

Liverpool moet het tegen Ajax stellen zonder de geblesseerde Virgil van Dijk, James Milner, Thiago Alcántara, Trent Alexander-Arnold, Naby Keïta en Xherdan Shaqiri. "Maar de structuren zijn nog altijd hetzelfde bij Liverpool", weet Ten Hag. "Dat is duidelijk de hand van de technische staf en de trainer. We weten hoe we daarop moeten inspelen. Wij hebben een hele eigen identiteit, we zullen ons eigen spel spelen."

Ten Hag weigert, ondanks de vele blessures bij Liverpool, de favorietenrol op zich te nemen. "Ze staan nog steeds bovenaan de Premier League, dat zegt alles. Ik ben er ook nooit zo mee bezig, favoriet of niet. Liverpool staat bovenaan, ze hebben vorig jaar de Champions League gewonnen. Wij zijn zelfbewust, we zullen ervoor gaan en we zullen zien hoe ver dat reikt." Ook de wedstrijd tussen Atalanta en FC Midtjylland is van belang voor Ajax. "We zullen de stand in Bergamo in de gaten houden. Het kan inderdaad zijn dat een punt niks oplevert." Als Atalanta wint van de Denen, heeft Ajax op Anfield alleen iets aan drie punten.

In oktober stelde Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, dat de club dit seizoen wellicht een tussenjaar zou doormaken. "In plaats van één of twee stapjes vooruit, hebben we, gedwongen door de omstandigheden, even op de rem moeten trappen. Dat zit 'm in keuzes, ook met aankopen wel of niet", zei Overmars toen. Ten Hag wordt op de persconferentie gevraagd of zijn ploeg dat tegen Liverpool gaat logenstraffen. "Dat hoop ik wel."