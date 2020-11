Man United identificeert alternatief voor Sancho

AC Milan wil werk maken van de komst van Boubakary Soumaré. De middenvelder, die met Lille OSC donderdagavond in de Europa League aantreedt tegen de Italianen, staat tevens op de lijstjes van onder meer Napoli en Hertha BSC. (Diverse Italiaanse media)

Dele Alli kan in januari de overstap maken van Tottenham Hotspur naar Everton. Manager Carlo Ancelotti wil naast de middenvelder ook Harry Winks en Paulo Gazzaniga overnemen van the Spurs . (Football Insider)

(La Razón)

Manager Ole Gunnar Solskjaer is met name geïnteresseerd in Villarreal-aanvaller Samuel Chukwueze, die ook wordt gevolgd door onder meer Liverpool en Chelsea.