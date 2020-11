Wilfred Genee wordt sinds racisme-rel gestalkt: ‘Middenin de nacht ook’

Wilfred Genee wordt nog altijd gestalkt naar aanleiding van de soap die afgelopen zomer speelde rond Veronica Inside. De presentator van het praatprogramma zegt dinsdag in het gelijknamige radioprogramma dat zijn telefoonnummer online wordt gedeeld onder kwaadwillenden, die hem ongewild toevoegen aan appgroepen en 's nachts opbellen.

Genee wordt sinds de racisme-rel in juni, waarbij de toekomst van het tv-programma VI wekenlang aan een zijden draadje hing, lastiggevallen. "Wat ik zo raar vind: je kan ook in een appgroep 'gezogen' worden", deelt Genee, die de stalking overigens luchtig opneemt en er lacherig over doet. "Mensen hebben mijn telefoonnummer online gezet, dus ik word heel vaak in van die gekke appgroepen gezet. Dat ik denk: waar zit ik nou weer in?"

Een nieuw telefoonnummer nemen helpt volgens Genee niet. "Dat is binnen de kortste keren ook weer bekend", aldus de anchorman. "Het heeft geen enkel nut, zoek het uit. Ik heb inmiddels 58 stalkers in mijn telefoon staan. Heel veel van die gasten bellen ook met nummerherkenning, dan staat er 'Stalker 21'", lacht hij, waarna hij er door zijn sidekicks op gewezen wordt dat je nummers kunt blokkeren. "Echt waar? Dan ga ik dat straks eens even doen."

Genee neemt de telefoontjes ook weleens op. "Ik krijg ze dan aan de lijn: 'Hey, Geneetje!!' Middenin de nacht ook. Dan heb ik hem altijd uitstaan, en zie ik dat er ook weer vier of vijf stalkers gebeld hebben", grinnikt de presentator. Eind juni, toen de rel volop in het nieuws was, maakte Genee bekend dat hij op zijn huisadres lastig was gevallen. "Ik kreeg een kaartje thuis van een man of de echte Judas nu wilde opstaan", zei hij toen. "Het kaartje was naar mijn huis toegestuurd en hadden mijn kinderen ook uit de brievenbus kunnen halen. Het was anoniem. Als je dit doet, zet dan even je naam erbij. Dan kan ik je terugbellen en kunnen we er even over praten."