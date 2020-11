Oude bekende uit de Eredivisie moet opvolger van Phillip Cocu vinden

Steve McClaren keert terug bij Derby County, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. De 59-jarige oefenmeester, die tussen 1995 en 1999 als assistent en tussen 2013 en 2015 als manager al werkzaam was bij the Rams, gaat aan de slag als adviseur van het bestuur en vervult voorlopig op interim-basis de functie van technisch directeur. De eerste taak van McClaren zal het vinden van een definitieve opvolger van de ontslagen Phillip Cocu zijn.

Derby County staat momenteel op het punt om door Derventio Holdings (dat in handen is van Sheikh Khaled bin Saquer Zayed Al Nayhan uit de Verenigde Arabische Emiraten) te worden overgenomen van Mel Morris en beide partijen achten het belangrijk dat the Rams een technisch directeur krijgen. McClaren neemt deze rol voorlopig op zich, tot Derventio Holdings na het afronden van de overname een besluit neemt over de definitieve aanstelling van een technisch eindverantwoordelijke.

“We zijn blij met Steve’s hulp en steun in deze moeilijke tijden. Zijn kennis, ervaring en kwalificaties zijn voor ons van onschatbare waarde. Ik weet zeker dat hij een enorme bijdrage zal leveren”, zegt algemeen directeur Stephen Pearce op de website van Derby County. McClaren zat sinds zijn ontslag als manager van Queens Park Rangers in april 2019 zonder werk. De trainer die in 2010 met FC Twente kampioen werd en twee periodes in Enschede (tussen 2008 en 2010 en tussen 2012 en 2013) aan het roer stond, werkte gedurende zijn loopbaan verder voor onder meer Manchester United (als assistent), Middlesbrough, het Engelse nationale team, VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, Newcastle United en Maccabi Tel Aviv (als adviseur).

Als tijdelijk technisch directeur zal McClaren eerst een nieuwe manager voor Derby County moeten vinden. Cocu kreeg zijn congé bij de hekkensluiter van de Championship wegens de aanhoudende slechte resultaten en in zijn kielzog vertrokken ook assistenten Chris van der Weerden en Twan Scheepers. Wayne Rooney heeft samen met de overige voormalig assistenten van Cocu - Shay Given, Liam Rosenior en Justin Walker - tijdelijk het roer overgenomen bij the Rams.