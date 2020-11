Spaanse media treden naar buiten met verwachte herstelduur Sergio Ramos

Sergio Ramos staat tien tot vijftien dagen aan de kant met een spierblessure aan de rechterhamstring, zo verwachten media in Spanje. De verdediger moest dinsdag voortijdig van het veld in de interland van Spanje tegen Duitsland (6-0 zege). Real Madrid meldt in een statement dat Ramos inderdaad een hamstringblessure heeft, maar doet geen uitspraken over de herstelduur.

Het ging mis toen Ramos vlak voor rust een lange bal wilde spelen. De verdediger, die bezig was aan zijn 178ste interland voor Spanje, ging direct op het gras zitten en greep naar zijn rechterhamstring. Ramos werd vervangen door Eric García. Volgens de sportkranten Marca en AS heeft het onderzoek donderdag uitgewezen dat hij minstens anderhalve week moet herstellen. Hij lijkt daardoor in ieder geval de competitiewedstrijd tegen Villarreal van zaterdag en het Champions League-duel met Internazionale van volgende week woensdag te zullen missen.

Het gemis van Ramos is een domper voor Real Madrid. Villarreal is momenteel de nummer twee van LaLiga en vormt daardoor een zware opponent; in de Champions League kan Real Madrid een overwinning goed gebruiken, nadat het vier punten verzamelde uit de eerste drie groepsduels. Inter is met twee punten de enige club die het vooralsnog slechter deed in Groep B van het milardenbal.

Ramos zal zijn hoop vestigen op de wedstrijd tegen Alavés (28 november) in LaLiga, maar in het slechtste geval staat ook de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk van dinsdag 1 december op de tocht. Normaliter is de 34-jarige aanvoerder van Real Madrid er weer bij als zijn ploeg op zaterdag 5 december op bezoek gaat bij zijn oude club Sevilla. Real Madrid staat vierde in de competitie, met zestien punten uit acht duels.