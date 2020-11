Engelse media geven aparte draai aan uitspraken van Marc Overmars

Enkele uitspraken van Marc Overmars ruim twee weken terug in De Telegraaf zijn een eigen leven gaan leiden in Engeland. De directeur voetbalzaken van Ajax sprak over de samenwerking met algemeen directeur Edwin van der Sar, in het kader van de vijftigste verjaardag van de doelman. Kranten als de Daily Mail en de Daily Mirror zien dat zondag echter als a stunning admission van beiden om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan.

“Bij mijn aanstelling dacht ik dat ik drie of vier jaar zou blijven, maar ik zit er nu al acht seizoenen”, vertelde Overmars eind oktober. “Voor mij geldt wel - en voor Edwin ook, denk ik - dat we dit niet tot ons zestigste zullen blijven doen. Daarvoor vreet deze functie te veel energie. Heel Nederland kijkt mee en heeft een mening. Daar staat overigens ook heel veel tegenover. We zijn samen trots dat Ajax er weer staat in Europa.”

Hoewel Overmars lijkt aan te geven dat hij zijn huidige functie niet tot zestigste zal kunnen volhouden bij welke club dan ook én dat hij daarmee zeker geen vertrek bij Ajax insinueert, schrijven de Engelse kranten zondag dat Overmars ‘zijn wens heeft onthuld om in de nabije toekomst samen met collega, en Old Trafford-legende, Van der Sar een nieuwe uitdaging aan te gaan’. De kop van de Daily Mirror is veelzeggend, ’Man Utd on alert as Marc Overmars opens door to new role with Edwin van der Sar’, en ook die van de Daily Mail: ‘Manchester United are on red alert in their hunt for a director of football' as Ajax duo Edwin van der Sar and Marc Overmars eye new challenges abroad’.

In de optiek van de Daily Mirror voldoet de 47-jarige Overmars aan de criteria om als hoofdverantwoordelijke van de ‘verouderde’ technische afdeling van Manchester United aan de slag te gaan. De club is al drie jaar op zoek naar een director of football, terwijl de kritiek op de dure en vaak mislukte nieuwelingen niet mis is. “De laatste uitspraken van Overmars, waarin hij lijkt aan te geven bereid te zijn om uit Amsterdam te vertrekken, zullen ook de hiërarchie van Manchester United ter ore zijn gekomen.”

Vice-voorzitter Ed Woodward en chief transfer negotiator Matt Judge nemen de transferzaken van Manchester United voor hun rekening en kregen in de voorbije transferperiode veel kritiek voor het niet binnenhalen van Jadon Sancho van Borussia Dortmund. De Daily Mirror merkt op dat Van der Sar een geschikte director of football zou zijn, ook al is hij bij Ajax algemeen directeur en heeft Overmars juist de technische portefeuille in zijn beheer: “The Dutch duo come as a package.”