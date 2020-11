Giovanni Korte baalt van ‘B1’ van Ajax: ‘Dat vind ik niet eerlijk’

SC Cambuur won de eerste periodetitel van Keuken Kampioen Divisie-seizoen 2020/21, maar door het coronavirus kon deze prestatie niet gevierd worden. Trainer Henk de Jong en aanvaller Giovanni Korte kijken in onderstaande video desalniettemin tevreden terug op de afgelopen periode en de progressie die er gemaakt is. Ook geven zij hun mening op de stevige concurrentie om het kampioenschap en gaan ze in op de aanwezigheid van de jeugdteams van Ajax, AZ, PSV en FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.