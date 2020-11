Keane vernietigend: ‘Weet bij God niet wat de maat van zijn broekje was’

Roy Keane kraakte zondagmiddag rondom de topper tussen Manchester City en Liverpool (1-1) enkele harde noten. De voormalig middenvelder van Manchester United denkt namelijk dat Sergio Agüero kampt met overgewicht sinds zijn terugkeer van een knieoperatie. De Argentijnse aanvaller van Manchester City was vanwege de operatieve ingreep enkele maanden uit de roulatie.

Keane vond de inmiddels 32-jarige Agüero 'erg zwaar' ogen de laatste weken. "Ik denk dat er sprake is van overgewicht bij hem sinds zijn terugkeer", zo verklaarde de analist in de studio van Sky Sports in het Etihad Stadium. "Ik weet bij God niet wat de maat van zijn broekje was. Maar hij zag er in ieder geval zwaar uit. Er zijn soms spelers die na een blessure gelijk weer op topniveau spelen. Maar over het algemeen hebben spelers eerst twee of drie maanden nodig. Ik maakte me zorgen over Agüero bij zijn comeback, hij zag er opvallend zwaar uit."

Agüero tijdens zijn laatste wedstrijd tegen West Ham United op 24 oktober.

De Ierse analist snapt dat het voor Agüero moeilijk is om na een maandenlange absentie terug te keren op het allerhoogste niveau. "Maar zorg er in ieder geval voor dat je op gewicht blijft", aldus de bezorgde Keane. Collega-analist Micah Richards, die een groot gedeelte van zijn actieve loopbaan uitkwam voor Manchester City, denkt dat Agüero wellicht te snel is teruggebracht door manager Josep Guardiola.

Agüero ontbrak zondag overigens bij Manchester City vanwege een hamstringblessure. De routinier keert normaal gesproken later deze maand terug bij the Citizens, waar Gabriel Jesus tegen Liverpool de spitspositie bekleedde. De Braziliaanse aanvaller tekende na een halfuur spelen voor de gelijkmaker, nadat Mohamed Salah de bezoekers in de dertiende minuut op voorsprong had gebracht.