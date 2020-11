Eto’o in ziekenhuis na auto-ongeluk; foto’s tonen enorme schade

Samuel Eto’o heeft zondag een ernstig auto-ongeluk gehad in Kameroen. Volgens Kameroense media is de oud-spits geraakt door een bus. Eto’o zou daarbij gewond zijn geraakt aan zijn hoofd. Lokale media melden dat de voormalig aanvaller van onder meer Barcelona en Chelsea is opgenomen in het ziekenhuis. Hij zou alweer aan de beterende hand zijn.

Eto’o reed huiswaarts nadat hij een bruiloft had bijgewoond. Op zondagochtend ging het mis toen zijn auto werd geraakt door een bus. Afrik meldt dat de chauffeur van de bus zo geschrokken was van het ongeluk, dat hij in paniek is doorgereden. Vijftien kilomter verderop werd hij door de politie staande gehouden en meegenomen naar het politiebureau.

La voiture dans laquelle se trouvait Samuel Etoo, victime d'un accident de la circulation à Baré Bakem non loin de Nkongsamba sur la Nationale no 5. Le Goléador camerounais va bien et est pris en charge. pic.twitter.com/T5CKPR3Dkq — DH TV1 (@Dh_tv1) November 8, 2020

De Kameroense journalist Martin Camus plaatste op Twitter een foto van de zwaar beschadigde auto van Eto’o. Zijn foto’s laten grote schade zien aan de voorkant van de auto. “Dit is de auto waar Samuel Eto’o in zat. Ik kan bevestigen dat hij in orde is, we hebben al gesproken aan de telefoon. De doktoren onderzoeken hem nader.” Diverse media bevestigen dat er geen personen zijn omgekomen bij het ongeluk.