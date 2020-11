Shakhtar dondert in Champions League van roze wolk af: 0-6 nederlaag

Shakhtar Donetsk staat weer met beide benen op de grond. Na de 2-3 overwinning op Real Madrid en de doelpuntloze remise tegen Internazionale veranderde het team van Luis Castro van outsider tot een lichte favoriet om in de Champions League te overwinteren, maar dinsdagavond ging het vreselijk mis. Borussia Mönchengladbach won met liefst 0-6 van de Oekraïeners en gaat nu met vijf punten uit drie duels aan de leiding in Groep B.

Shakhtar Donetsk - Borussia Mönchengladbach 0-6

Het team van Marco Rose speelde een werkelijk sublieme eerste helft en liet de thuisploeg alle hoeken van het veld zien. Na zeven minuten stonden de bezoekers al met 0-1 voor toen Alessane Pléa de bal na een voorzet van Stefan Lainer vanaf rechts laag in de linkerhoek schoot. Negen minuten later was het opnieuw raak toen Valeriy Bondar een inzet van Christoph Kramer van richting veranderde en zijn doelman kansloos liet. Een daverend schot van Pléa in de linkerkruising betekende na 25 minuten spelen reeds de 0-3.

Rami Bensebaini zette de ruststand op het scorebord. Een kopbal uit een corner lukte maar half, waarna hij alle ruimte kreeg om de bal van dichtbij achter Anatoli Trubin te schieten: 0-4. In de eerste twintig minuten van de tweede helft bleef Shakhtar overeind, maar daarna moest men nog twee tegengoals incasseren. Na een vreselijke uittrap van Trubin kwam de bal uitendelijk via Pléa terecht bij Lars Stindl, die het leer in de rechterhoek mikte. Elf minuten voor het einde completeerde Pléa zijn formidabele avond én hattrick door de bal op aangeven van Marcus Thuram onder Trubin te mikken: 0-6.

Lokomotiv Moskou - Atlético Madrid 1-1

De clubs troffen elkaar vorig seizoen ook al in de groepsfase van de Champions League. Toen was het team van Diego Simeone twee keer met 2-0 te sterk, maar dinsdag had Atlético het lastiger met de Russen. José Maria Giménez zette de bezoekers na ruim een kwartier spelen op voorsprong door een voorzet van Héctor Herrera binnen te koppen. Anton Miranchuk tekende zeven minuten later voor de 1-1 uit een strafschop. Scheidsrechter Benoît Bastien oordeelde op advies van de VAR dat Herrera hands had gemaakt.

Suárez probeerde Bastien te beïnvloeden door over de schouder van hem mee te kijken naar de beelden. Daar was de Fransman niet van gediend en hij deelde de aanvaller een gele kaart uit. Mede dankzij de uitblinkende Lokomotiv-doelman Guillherme, die knap redding bracht op inzetten van onder anderen Suárez en Joao Félix, trok de thuisploeg een gelijkspel over de streep.