Zlatan Ibrahimovic de slechtste van Europa na opnieuw gemiste strafschop

AC Milan heeft ook de tweede groepswedstrijd in de Europa League in winst omgezet. Een week na de 1-3 overwinning op Celtic was het team van Stefano Pioli in Groep H met 3-0 te sterk voor Sparta Praag. Brahim Diaz, Rafael Leao en Diego Dalot maakten de doelpunten van i Rossoneri in Noord-Italië. Zlatan Ibrahimovic miste, tot zijn eigen verbazing, een strafschop in de eerste 45 minuten.

In de 24e minuut brak Brahim Diaz de ban: na een razendsnelle aanval behield Ibrahimovic goed het overzicht en bezorgde hij de bal bij de Spanjaard. De aanvaller sneed naar binnen en plaatste de bal achter Milan Heca. Na 36 minuten spelen ging de bal op de stip toen David Lischka een overtreding op Ibrahimovic maakte. De Zweed nam zelf de elfmetertrap en zag zijn inzet op de lat eindigen. Dat betekent dat hij twee van zijn laatste drie strafschoppen in alle competities niet heeft kunnen verzilveren en dat geen enkele speler van een club uit de top vijf competities van Europa sinds augustus meer strafschoppen heeft gemist.

Voor Zlatan duurde de wedstrijd slechts één helft: hij werd in de rust vervangen door Rafael Leao. De invaller tekende na nog geen uur spelen voor de 2-0: na een heerlijke pass van Diego Dalot met de buitenkant van zijn voet werkte hij van dichtbij de bal achter Heca. Dalot nam na 66 minuten de 3-0 voor zijn rekening. Na een lange bal van Ismaïl Bennacer schoot hij de bal met een laag schot in de onderhoek.

De andere wedstrijd in Groep H, Lille - Celtic, eindigde in 2-2. AC Milan leidt de dans met zes punten uit twee duels en heeft een voorsprong van twee punten op Lille. Over een week wacht de interessante ontmoeting tussen AC Milan en Lille in het San Siro.