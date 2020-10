Afschuw om dreigende taal voormalig Ajax-aanvaller richting journalist

Bryan Roy heeft via Twitter dreigementen geuit aan het adres van journalist Chris Klomp. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax liet onlangs via een Twitter-bericht weten hoe hoe denkt over de manier van werken van de freelance verslaggever. Klomp heeft ook uit andere hoeken dreigementen ontvangen en inmiddels is ook Fred Grapperhaus, minister van Justitie, op de hoogte van de haatberichten die de journalist met name via social media ontvangt.

"Die Chrisje wil al maanden een gevecht met me voeren", zo valt te lezen in het bericht van Roy, welke als screenshot is gedeeld door Klomp op Twitter. "Woont ie in Amsterdam. Zo oliedom! Hoe kan je zo dom zijn Chrisje. Laat staan al die oliedomme volgers van je. Ik weet waar je woont nu. Via DM. Slapen doen we ’s nachts, alleen jij niet." De harde woorden van Roy richting Klomp zorgen voor verbazing op Twitter. "Die is niet goed hoor", zo schrijft een gebruiker van het social media-kanaal.

Klomp denk dat de vele bedreigingen het gevolg zijn van zijn kritische houding jegens complottheorieën rondom het coronavirus. Roy houdt zich uitgebreid bezig met de aanhoudende coronacrisis in binnen- en buitenland, zo blijkt uit de vele berichten op zijn Twitter-pagina. De voormalig Ajax-aanvaller heeft ook politieke ambities, want Roy staat op de kandidatenlijst van de Partij voor de Kinderbelangen voor de verkiezingen van maart 2021. "De Bryan Roy die mij wenst te bedreigen en laster pleegt, ja?", zo vraagt Klomp zich hardop af op Twitter.

Bij Klomp werd al eens een dreigbriefje op zijn voordeur geplakt en een baksteen door de ruit gegooid. Daarnaast meldt de journalist dat hij met geweld is bedreigd, al kan daar door volgens de verslaggever weinig aan worden gedaan. Klomp kreeg van de politie het advies dat hij 'beter kan verhuizen'. Chris van Dam, die namens het CDA in de Tweede Kamer zit, walgt van de bedreigingen richting journalisten. Volgens hem werkt het speciale programma van politie en Openbaar Ministerie om journalisten te beschermen totaal niet. "Wat zijn we opgeschoten? Van geen enkele aangifte die Klomp heeft gedaan is hij op de hoogte gehouden. Hij moest er zelf achter komen dat zaken geseponeerd waren. Hoe serieus neemt de minister dit probleem?"

Grapperhaus komt tijdens het debat hierover gelijk met een antwoord. "Persvrijheid is een van de belangrijkste pijlers van onze democratische rechtsorde", zo benadrukt hij. Grapperhaus voegt verder toe dat 'dingen nu niet zo gaan zoals ik zou willen'. De minister kan overigens niet zeggen of de registratie van bedreigingen aan het adres van journalisten al op orde is, zoals hij in een eerder stadium had aangekondigd.